Ο Παυλίδης στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι» μαζί με Μπαπέ, Ραφίνια, Γιαμάλ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) σημείωσε δύο γκολ στην εντός έδρας νίκη (3-1 με την Ζιλ Βισέντε ), έφτασε τα 8 γκολ και τους 12 βαθμούς και είναι στην 22η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου» (https://www.transfermarkt.com/statistik/goldenerschuh).







Τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετράνε μόλις λίγες αγωνιστικές, με συνέπεια οι κορυφαίοι σκόρερ μα βρίσκονται πίσω ακόμα στη σχετική κατάταξη. Είναι χαρακτηριτικό ότι ξεχωρίζει το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος βρίσκεται τους ίδιους βαθμούς, αλλά δύο γκολ περισσότερα από τους, Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Σέρχιο Καμέλο (Ράγιο Βαγιεκάνο), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Σάμουελ Εσέντε (Γιουνγκ Μπόις/ έχει επίσης 8 γκολ),Ελίας Μαρκ Όμαρσον (Βίκινγκουρ) και Ντάρκο Λέμαγιτς (RFS), οι οποίο έχουν από 12 γκολ (και 12 βαθμούς).

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Έντε Ολόκο (Λιεπάγια) με 25 γκολ και 25 βαθμούς.





Οι πρώτοι 10 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

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