Ιράν: Σε θάνατο καταδικάστηκε 33χρονη μπλόγκερ για «προσβολή του ανώτατου ηγέτη»

Μία φωτογραφία στάθηκε ικανή να στείλει 33χρονη Ιρανή στον θάνατο. Στην μπλόγκερ Μαρζιέχ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί αποδόθηκε η εσχάτη των ποινών για «προσβολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

Προς το παρόν, κρατείται στις φυλακές του Μπαντάρ Αμπάς.

Πριν τεθεί υπό κράτηση πρόλαβε να δημοσιεύσει ένα τελευταίο μήνυμα στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram γράφοντας: «Αν μια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα -επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα».

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανέφερε ότι η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε σε θάνατο για «διαφθορά επί της γης» καθώς στη δικογραφία φέρεται να κατηγορείται ότι προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και ότι έκανε προπαγανδιστικές ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας.

Έχει σκλήρυνση κατά πλάκας

Κατηγορήθηκε επίσης ότι προέβη σε δραστηριότητα για λογαριασμό «εχθρικών κυβερνήσεων» καθώς φέρεται να είχε τραβήξει από απόσταση μια φωτογραφία από σημείο που είχε πληγεί από πύραυλο και, κατά τις ιρανικές Αρχές, την είχε στείλει σε μέσο ενημέρωσης που εδρεύει εκτός Ιράν.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση της περιουσίας της και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί που γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στο Μπαντάρ Αμπάς, φέρεται να κρατήθηκε σε απομόνωση για 20 ημέρες και να υπέστη έντονες πιέσεις(!) κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.

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Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί

Η 33χρονη αναφέρεται, ακόμα, ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας εδώ και περίπου έξι χρόνια, ψωρίαση, ναρκοληψία και γαστρικούς κολικούς, με πηγή που γνωρίζει την κατάστασή της να δηλώνει στο HRANA ότι η υγεία της επιδεινώθηκε στη φυλακή.

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