Ο "μαύρος χρυσός" της Κρήτης: Πιστοποίηση και υψηλή ποιότητα το "κλειδί" για το κρητικό χαρούπι!

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ηλίας Μανούσακας πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει από τον Καναδά στην Κρήτη και να επενδύσει σε έναν ξεχασμένο, αλλά πολύτιμο θησαυρό της ελληνικής γης: το χαρούπι.



Ιδρύοντας την εταιρία του στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου, κατάφερε να μετατρέψει την «τροφή της Κατοχής» σε ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο superfood.

Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο γνωστός επιχειρηματίας ξεδίπλωσε τα πλάνα της εταιρείας για τη φετινή σεζόν, δίνοντας το στίγμα της συγκομιδής, των ποιοτικών κριτηρίων και της δυναμικής του κλάδου.

Πάντα μετά τις 10 Σεπτεμβρίου οι παραλαβές



Όπως εξήγησε ο κ. Μανούσακας, ο προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί πιστά τους ρυθμούς της φύσης. Η επίσημη έναρξη παραλαβής του καρπού από τους ντόπιους παραγωγούς τοποθετείται παραδοσιακά μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη χρονική επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς τότε εξασφαλίζεται ότι το χαρούπι έχει ωριμάσει πλήρως στο δέντρο, αποκτώντας τη μέγιστη συγκέντρωση σε φυσικά σάκχαρα και θρεπτικά συστατικά, έτοιμο για τη βέλτιστη δυνατή επεξεργασία.

Image

Αδιαπραγμάτευτη η υψηλή ποιότητα και οι πιστοποιήσεις



Στην παγκόσμια αγορά των βιολογικών προϊόντων, η αξιοπιστία κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ο ίδιος υπογράμμισε στο Ράδιο Κρήτη ότι η υψηλή ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελεί απαράβατο όρο για τη μονάδα του.



Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου σε όλα τα στάδια—από την παραλαβή και την αποφλοίωση, μέχρι την άλεση και την τελική συσκευασία. Με διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας τροφίμων και βιολογικής καλλιέργειας (όπως ISO και αναγνωρισμένους βιολογικούς οργανισμούς), η κρητική επιχείρηση διασφαλίζει ότι τα 58 προϊόντα της (χαρουπόμελο, χαρουπάλευρο, μπάρες, ζυμαρικά κ.ά.) στέκονται επάξια στα ράφια των μεγαλύτερων αγορών του εξωτερικού.



Ο κ. Μανούσακας παραλαμβάνει στις αποθήκες του στο Ρέθυμνο κρητικά ήμερα -βιολογικά χαρούπια προς 45 λεπτά το κιλό + ΦΠΑ.





Επάρκεια ποσοτήτων παρά τις προκλήσεις



Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη σοδειά, έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στην αγορά και τους καταναλωτές. Παρά τις ευρύτερες κλιματικές προκλήσεις και την ξηρασία που επηρεάζει τη Μεσόγειο, υπάρχουν επαρκείς ποσότητες χαρουπιού στην Κρήτη για να καλύψουν τις ανάγκες επεξεργασίας της μονάδας.

Η ανθεκτικότητα της χαρουπιάς στις άνυδρες συνθήκες του νησιού αποδεικνύεται για άλλη μια φορά σωτήρια. Έτσι, η παραγωγή αναμένεται να κυλήσει ομαλά, διατηρώντας σταθερή την τροφοδοσία τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αναπτυσσόμενων δικτύων εξαγωγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης -Συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού

Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί – Τα 49 κρίσιμα λεπτά και τα alarm που αγνοήθηκαν

Ηράκλειο: Σοκάρει η παραβατικότητα ανηλίκων - Έσπασαν ρεζερβουάρ αυτοκινήτου και το γέμισαν πέτρες