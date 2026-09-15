Γεωργιάδης: Υπάρχει κρατική ευθύνη για τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι δύο γιατροί ήταν κανονικοί απατεώνες

Για τους λόγους που τον έκαναν να πάει στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένειά του, που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο» εξήγησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει κρατική ευθύνη υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους. Θέλουμε να τους εντοπίζουμε αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο ΙΣΑ πήγε τρεις φορές αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν» πρόσθεσε. μιλώντας στο MEGA.

«Το ότι η γιατρός από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε “εγώ δεν έχω τίποτα κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα”, αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε, επίσης, ότι η Ιωάννα Γάκα «έγραφε γυναικολόγος και έλεγε περί κβαντικής ιατρικής. Αν ακούτε κβαντική ιατρική, που την επικαλείται και η Μαρία Καρυστιανού, είναι απάτη, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά».

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