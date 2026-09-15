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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Μακαρόνια από όσπρια με σάλτσα τόνου

μακαρόνια
clock 09:55 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (4 μερίδες)

500 γρ. μακαρόνια από όσπρια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

200 γρ. τόνο σε νερό

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκια, περασμένη από τον τρίφτη

1 κ.γ. μέλι

αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα κατσαρολάκι και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι μαζί με το μέλι για 2-3 λεπτά.

Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμη.

Βήμα 3: Ρίχνουμε την ντομάτα, αλάτι (όχι πολύ, γιατί έχει και ο τόνος) και πιπέρι και αφήνουμε να σιγοβράσει για 5-10 λεπτά.

Βήμα 4: Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον τόνο και συνεχίζουμε το βράσιμο για περίπου 10 λεπτά ακόμη, μέχρι η σάλτσα να είναι έτοιμη, χωρίς πολλά υγρά.

Βήμα 5: Εν τω μεταξύ, βράζουμε τα μακαρόνια από όσπρια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και σερβίρουμε.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 404 kcal

Υδατάνθρακες: 51,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 26,3 γρ.

Λιπαρά: 11,6 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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