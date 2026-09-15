Τι θα φάμε σήμερα; Μακαρόνια από όσπρια με σάλτσα τόνου

Υλικά (4 μερίδες)
500 γρ. μακαρόνια από όσπρια
4 κ.σ. ελαιόλαδο
200 γρ. τόνο σε νερό
1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκια, περασμένη από τον τρίφτη
1 κ.γ. μέλι
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα κατσαρολάκι και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι μαζί με το μέλι για 2-3 λεπτά.
Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμη.
Βήμα 3: Ρίχνουμε την ντομάτα, αλάτι (όχι πολύ, γιατί έχει και ο τόνος) και πιπέρι και αφήνουμε να σιγοβράσει για 5-10 λεπτά.
Βήμα 4: Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον τόνο και συνεχίζουμε το βράσιμο για περίπου 10 λεπτά ακόμη, μέχρι η σάλτσα να είναι έτοιμη, χωρίς πολλά υγρά.
Βήμα 5: Εν τω μεταξύ, βράζουμε τα μακαρόνια από όσπρια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και σερβίρουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 404 kcal
Υδατάνθρακες: 51,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 26,3 γρ.
Λιπαρά: 11,6 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 2,1 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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