Ηράκλειο: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους - Στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα του

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Στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζελείου νοσοκομείου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το λίγων ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο διεκομίσθη στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα, και έχει συλληφθεί η νεαρή μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από την 18χρονη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Οι ισχυρισμοί της ότι το παιδί τραυματίστηκε έπειτα από πτώση δεν έπεισαν τους γιατρούς, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματικής βλάβη και οδηγείται σήμερα το πρωί ενώπιον του Ανακριτή Χανίων.

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