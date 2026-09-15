Φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο: Ο επόμενος μεγάλος "αγώνας" των φοιτητών Φυσικού του Π.Κ

Σε πρώτης γραμμής διεκδίκηση για τον Φοιτητικό Σύλλογο Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης εξελίσσεται το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στο Ηράκλειο.

Ο Σύλλογος ζητά άμεσα μέτρα απέναντι στα δυσβάσταχτα ενοίκια και την υποστελέχωση των εστιών, διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού:

Σήμερα, ο φοιτητικός σύλλογος του φυσικού πραγματοποίησε κινητοποιηση στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσον αφορά το οξυμένο ζήτημα του κόστους ζωής των φοιτητών. Αρχικά, θέσαμε ξανά το ζήτημα της μετακίνησης των φοιτητών. Έπειτα από χρόνια παρεμβάσεων για το ζήτημα του απαράδεκτου κόστους μεταφορών, σε Περιφέρεια, Δήμο και στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης οι φοιτητές με τον αγώνα μας καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο ανακούφισης από την ακρίβεια. Αυτό, αφορά το υπέρογκο κόστος της μετακίνησης με το αστικό ΚΤΕΛ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά και την τελευταία κινητοποίηση, ανακοινώθηκε η διάθεση 12.000 μηνιαίων καρτών μεταφοράς για τους φοιτητές του Ηρακλείου! Η τιμή, πλέον, του μειωμένου μηνιαίου φοιτητικού εισιτηρίου πέφτει από τα 45 στα 19 ευρώ!



Αυτό το πετύχαμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα που δώσαμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους. Η κατάκτηση αυτή, είναι ένα πρώτο δείγμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους συνολικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές.

Image

Αυτές, δηλαδή, που έχουμε ανάγκη σήμερα! Αποτελεί άλλη μια νίκη μετά την κατάκτηση της



εξαίρεσης των φοιτητών από τα δημοτικά τέλη και των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεταξύ



Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ!



Φυσικά, η μείωση που δίνει ο δήμος Ηρακλείου αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του υπέρογκου κόστους ζωής μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ενοίκια, oι λογαριασμοί supermarket, ρεύματος κλπ αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια των περισσότερων να σπουδάσουν απρόσκοπτα.



Επίσης, θέσαμε επιτακτικά και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Τα κύρια αιτήματά που



θέσαμε είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών με



ευθύνη της πρυτανείας και του κεντρικού κράτους. Ακόμα, απαιτήσαμε εξασφάλιση δωματίων σε περιουσίες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το παλιό Ειρηνοδικείο Ηρακλείου επί της Δικαιοσύνης και οι καμένες εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έως τότε να νοικιαστούν άμεσα δωμάτια ξενοδοχείων και να δοθεί επίδομα τουλάχιστον 500€ σε όλους τους φοιτητές. Παρά την γενικότητα των απαντήσεων από την μεριά της, η πρυτανεία αναγνώρισε ότι τα αιτήματα μας είναι δίκαια και έγινε η αρχή ώστε να συζητηθούν και τους υπόλοιπους αρμόδιους στα συμβούλια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και καλούμε σε παρέμβαση στο παλιό Ειρηνοδικείο επί της Δικαιοσύνης, την Τετάρτη 16/9, στις 18:30, πανελλαδική ημέρα δράσης για τη φοιτητική στέγη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο - Νέες αφίξεις τα ξημερώματα

"Οδύσσεια" δίχως τέλος σε Γιόφυρο και Ξηροπόταμο: Ανοιχτές τρύπες φρεατίων - Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας



