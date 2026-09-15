"Οδύσσεια" δίχως τέλος σε Γιόφυρο και Ξηροπόταμο: Ανοιχτές τρύπες φρεατίων - Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας

Σε κατάσταση διαρκούς οργής και αγανάκτησης βρίσκονται πλέον οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στις περιοχές Γιόφυρο και Ξηροπόταμος.

Μήνες μετά τις πρώτες γραπτές οχλήσεις και τις εκκλήσεις προς τους αρμοδίους, η κατάσταση όχι μόνο δεν παρουσιάζει βελτίωση, αλλά επιδεινώνεται καθημερινά, μετατρέποντας τις μετακινήσεις σε μια επικίνδυνη δοκιμασία.

Το «ράβε-ξήλωνε» των εργολάβων

Η καθημερινότητα των πολιτών έχει εγκλωβιστεί σε ένα απίστευτο σκηνικό κακοτεχνίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των κατοίκων, η περιοχή του Ξηροποτάμου έχει σκαφτεί τρεις φορές μέχρι σήμερα: δύο για την τοποθέτηση οπτικών ινών (μία σε κάθε πλευρά του δρόμου) και τώρα μία τρίτη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι η αδιαφορία για την ασφάλεια των πολιτών.

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Τρύπες για φρεάτια παραμένουν ορθάνοιχτες για εβδομάδες, αποτελώντας «παγίδες» για πεζούς και οδηγούς. Οι εργασίες αποκατάστασης χαρακτηρίζονται από τους κατοίκους ως «γελοιωδώς πρόχειρες», αφού ακόμη και στον κεντρικό δρόμο στο Γιόφυρο, όπου το οδόστρωμα ήταν καινούργιο, οι εργολάβοι άφησαν πίσω τους επικίνδυνες λακκούβες και ανώμαλες γραμμές.

Μηδενικά μέτρα ασφαλείας και καθημερινά ατυχήματα

Η εικόνα στο πεδίο των έργων προκαλεί έντονο προβληματισμό. Βαριά μηχανήματα εργάζονται στη μέση του δρόμου την ίδια ώρα που δίπλα τους διέρχονται αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης σήμανση ή έστω μια προστατευτική κορδέλα.Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι το ένα σκέλος, το μείζον όμως είναι η σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

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Το κυκλοφοριακό χάος είναι πλέον μόνιμο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δυσκολεύονται ακόμη και να φτάσουν στις δουλειές τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ένα μικρό, συνηθισμένο τροχαίο ατύχημα στον κεντρικό δρόμο ήταν αρκετό για να παραλύσει πλήρως η περιοχή. Οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι τα μικροατυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο, με πολλά από αυτά να μην καταγράφονται καν επίσημα.

Συζητήσεις στη Λότζια, απραξία στους δρόμους

Παρά το γεγονός ότι το θέμα φτάνει συχνά στα συμβούλια και τις συζητήσεις στο Δημαρχείο (Λότζια), οι πολίτες καταγγέλλουν ότι δεν βλέπουν κανένα στοιχειώδες σχέδιο δράσης και κανέναν απολύτως έλεγχο των εργολάβων από τις υπηρεσίες. Οι υποσχέσεις μένουν στα χαρτιά, την ώρα που η καθημερινότητα στο δρόμο παραμένει ανυπόφορη.

Το δίκαιο αίτημα - «Ξεκινήστε από τα απλά»

Οι κάτοικοι δεν ζητούν πλέον θαύματα, αλλά τα αυτονόητα. Το μήνυμά τους προς τη δημοτική αρχή είναι σαφές και ρεαλιστικό: «Επιτέλους ξεκινήστε από κάπου, κι ας είναι το πιο μικρό. Στείλτε έναν άνθρωπο εκεί με ένα τεφτέρι να σημειώσει τις κακοτεχνίες και διορθώστε ΕΝΑ πράγμα». Η παρουσία του Δήμου στο πεδίο και ο έλεγχος της ασφάλειας των έργων δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται καθημερινά.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης των κατοίκων αναφέρεται:

Λίγες μόλις ημέρες μετά το τραγικό ατύχημα που κόστισε το πόδι μιας γυναίκας και παραλίγο την ίδια της τη ζωή, η σκληρή πραγματικότητα του κυκλοφοριακού στο Ηράκλειο επανέρχεται συνεχώς. Το χάλι που όλοι βιώνουμε αλλά κανείς δεν ειναι διατεθειμένος ή ικανός να αγγίξει.

Σε ολόκληρη την πόλη οι αρρυθμίες έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Τις έχουμε συνηθίσει σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε το τεράστιο κόστος που έχουν στις ζωές μας. Κόστος σε χρόνο, οικονομικούς πόρους, ψυχολογία αλλά και αίμα και ζούμε με αυτές αδιαμαρτύρητα.

Οι κάτοικοι του Γιόφυρου - Ξηροποτάμου δεν ξεχνούν τις υποσχέσεις των τοπικών "αρχόντων". Μετά από μια περίοδο όπου οι ευθύνες ήταν "μπαλάκι" μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, δόθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το 2026, οι οποίες μέχρι στιγμής παραμένουν στα χαρτιά.

Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Ιασίου έργο ασφάλειας και διεξόδου όλης της περιοχής.

Διάνοιξη και διαπλάτυνση της οδού Ευρυδίκης μέχρι την έξοδο στην 62 Μαρτύρων (ύψος Lidl), ένα έργο πνοής που θα αποσυμφόριζε πλήρως την περιοχή.

Αποκατάσταση των κακοτεχνιών που άφησε πίσω του ο εργολάβος της ΔΕΥΑΗ μετά την τοποθέτηση των αγωγών στην οδό Σβάιτσερ και στους γύρω δρόμους.

Διανύουμε ήδη τους πρώτους μήνες του 2026 και τα συνεργεία παραμένουν άφαντα. Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώνεται.



Στο ύψος των σχολείων της Σβάιτσερ, το οδόστρωμα έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό που τα αυτοκίνητα βρίσκουν στο έδαφος.



Παράλληλα τις τελευταίες ημέρες η οδός Οδύσσειας δικαιώνει το όνομά της, αφού έχει γίνει απροσπέλαστη από πολλαπλές τρύπες και παρατεταγμένα μηχανήματα του εργολάβου.

Υποσχέσεις δόθηκαν, αλλά δεν κρατήθηκαν. Πρόκειται για χαμένα χρόνια για το Ηράκλειο και τους Ηρακλειώτες. Η υπομονή εξαντλήθηκε, η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

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