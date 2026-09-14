Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ηρακλείου, βάσει του νέου πλαισίου προσλήψεων τακτικού προσωπικού των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.



2. Επικύρωση Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Χορήγηση πρωϊνού γεύματος μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σχολικών ετών 2026-2027 και 2027-2028».



3. Χορήγηση 3ης παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.



4. Έγκριση της 7ης Παράτασης κατά την παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ».



5. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας της ομάδας «Σκυροδέματα» στο πλαίσιο της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις αγροτικού δικτύου τσιμεντοστρωμένων δρόμων».



6. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης διάρκειας της υπ ́αριθμ. πρωτ. 83081/05-09-2023 Σύμβασης που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων».



7. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλιμακοστασίων (για ΑμεΑ) σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου».



8. Έγκριση της μελέτης, κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Αδέσποτα ζώα και τοπική κοινωνία: Υπηρεσίες που προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ενημέρωση των πολιτών, φροντίδα ευζωίας κ.λπ.)», και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.



9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 263/2026 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Δ.Ε.Χ.) ΤΕΜΕΡ ΑΕ. Καρνίκη.



10. Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης της τέως υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κας Δέσποινας Ζαχαριουδάκη.



11. Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης της υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κας Σγουρίτσας Πιταροκοίλη.



12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού ύψους 1.500,00 € από τον ΑΛΕ 255.2420989139 με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 –2027» του Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού έτους 2026.



13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΝΙΑ Ο.Ε».



14. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία «ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε ».



15. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Παύλου Κουντουριώτη στην Καλλιθέα, προς εξυπηρέτηση του κ. Μ.Α.



16. Έγκριση αποδοχής δωρεάς δωροεπιταγών για τις υπηρεσίες Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ