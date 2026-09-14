Βενιζέλειο: Στη ΜΕΘ βρέφος 17 ημερών – Το χτύπησε η ίδια του η μητέρα

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 17 ημερών από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε από την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 18χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, αφού ομολόγησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι χτύπησε το παιδί της στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, όταν το βρέφος δέχθηκε τα σκόπιμα χτυπήματα. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή, το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η 18χρονη μητέρα προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τους γιατρούς, ισχυριζόμενη ότι το παιδί της έπεσε κατά λάθος από τα χέρια την ώρα που το θήλαζε. Ωστόσο, ο εξειδικευμένος απεικονιστικός έλεγχος διέψευσε αμέσως τους ισχυρισμούς της.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μόλις 17 ημερών αγοράκι έφερε αιμοραγία από κρανιοεγκεφαλική κάκωσηκαι σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο.

Λόγω της κατάστασής του, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η νεαρή μητέρα, η οποία φέρεται να βίωνε μόνη της την περίοδο της λοχείας καθώς είχε εγκαταλειφθεί από τον πατέρα του παιδιού, «λύγισε» κατά την ανάκριση και παραδέχθηκε την πράξη της.

Η 18χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, από όπου έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή.

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