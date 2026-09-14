Ακατάλληλα βραζιλιάνικα κρέατα: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. του Νότη Μαριά*

Με «αντίποινα λόγω της απαγόρευσης της ΕΕ στις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος εξαιτίας της χρήσης αντιβιοτικών» απειλεί πλέον η Βραζιλία (https://gr.euronews.com 4/9/2026).

Και όμως «κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» σε σχέση με τα ακατάλληλα βραζιλιάνικα κρέατα με αποκορύφωμα το διατροφικό σκάνδαλο που ξέσπασε το 2017 με αφορμή τα μολυσμένα κρέατα από τη Βραζιλία.

Ζήτημα που συζητήθηκε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 μετά από σχετική Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης με τον εύγλωττο τίτλο: «Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος».



Η Ερώτηση βασίστηκε κυρίως στην επιχείρηση Carne Fraca, μία έρευνα δύο ετών που διεξήγαγε η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας σχετικά με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες επεξεργασίας κρέατος της Βραζιλίας σε επτά από τα κυριότερα ομόσπονδα κράτη της Βραζιλίας με παραγωγή βοδινού κρέατος.

Μάλιστα στο κείμενο της Ερώτησης επισημαίνεται με νόημα πως «η έρευνα αποκάλυψε σοβαρές απάτες και διαφθορά στον τομέα, που μπορεί να οδηγήσουν στην εισαγωγή επικίνδυνων και νοθευμένων προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων και σε κινδύνους για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι ομοσπονδιακοί επιθεωρητές πληρώνονταν για να παραβλέπουν τη νόθευση ή τη λήξη διάρκειας επεξεργασμένων τροφίμων. Πλαστογραφούνταν επίσης υγειονομικές άδειες και πιστοποιητικά εξαγωγής. Πέραν τούτου, η έρευνα αποκάλυψε ότι χρησιμοποιούνταν χημικές ουσίες για να βελτιώνεται η εμφάνιση και η μυρωδιά ληγμένων κρεάτων, ενώ φθηνά προϊόντα αναμειγνύονταν με κρέατα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές για τους ευρωπαίους καταναλωτές είναι αναφορές κατά τις οποίες κρέας που είχε μολυνθεί με σαλμονέλα εξαγόταν στην Ευρώπη και ότι χρησιμοποιόταν ασκορβικό οξύ για να καλύπτεται η εμφάνιση αλλοιωμένων κρεάτων».

Και η Ερώτηση κατέληγε: «Με δεδομένο ότι το εν λόγω σκάνδαλο εγείρει ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, ποιον αντίκτυπο θα έχουν αυτές οι αποκαλύψεις στις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες Mercοsur; Μήπως είναι καιρός να επανεξεταστούν οι διαπραγματεύσεις και να απαλειφθεί το κρέας από το πρόγραμμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων;».

Παρεμβαίνοντας τότε ως Ευρωβουλευτής τόνισα γραπτώς τα παρακάτω: «Όπως αποδεικνύεται και από την Έκθεση οι δόλιες πρακτικές των Βραζιλιανών αρχών και ιδίως των περιφερειακών κρατιδίων σε σχέση με τις εξαγωγές προς την ΕΕ ακατάλληλων και επικίνδυνων κρεάτων είναι στην ημερήσια διάταξη καθώς αποτελούν συνηθισμένη πρακτική εδώ και πολλά χρόνια» (www.notismarias.gr 3/4/2017).



Και συνέχιζα: «Αυτό είναι αποτέλεσμα επίσης και της ανεξέλεγκτης τακτικής που επικρατεί σε επίπεδο ΕΕ η οποία στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης έχει ανοίξει τις πύλες της σε αθρόες εισαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας. Επιπλέον, η ηγεσία της ΕΕ με τις πολιτικές που ακολουθεί στην τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχει κυριολεκτικά διαλύσει την γεωργία και την κτηνοτροφία με αποτέλεσμα η Ένωση κυριολεκτικά να εξαρτάται από τις εισαγωγές προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διατροφικές ανάγκες των ευρωπαϊκών πληθυσμών».

Και κατέληγα: «Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται πλέον η επαναφορά της αρχής της κοινοτικής προτίμησης προκειμένου η ΕΕ να προστατέψει την γεωργία και την κτηνοτροφία και να χαράξει μια πολιτική η οποία θα της προσδώσει αυτάρκεια και επάρκεια ιδίως στην παραγωγή κρεάτων. Επιπλέον, εδώ και τώρα θα πρέπει να επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι στην εισαγωγή κρεάτων από την Βραζιλία και άλλες τρίτες χώρες με ταυτόχρονη επιβολή αυστηρών μέτρων που θα περιορίζουν τις εισαγωγές κρεάτων από τρίτες χώρες».



Όμως «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».

* ο Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

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