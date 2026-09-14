Μαζωνάκης: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον δικό της Γιώργο – Το τελευταίο αντίο και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Νίκαια, η γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης πλημμύρισε από κόσμο, λουλούδια, τραγούδια και συγκίνηση, σε έναν διαφορετικό αποχαιρετισμό για τον δημοφιλή καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Από νωρίς το απόγευμα, εκατοντάδες και στη συνέχεια χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, την εκκλησία και την ενορία που συνδέθηκαν με τα παιδικά και νεανικά χρόνια του τραγουδιστή. Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και ο κόσμος παρέμεινε εκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ήταν μια αγρυπνία που δεν έμοιαζε μόνο με πένθος. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγονταν από τα μεγάφωνα, ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους τραγουδούσαν μαζί του για τελευταία φορά. Λουλούδια αφήνονταν διαρκώς έξω από τον ναό, άνθρωποι έφταναν από διαφορετικές περιοχές, ενώ η συγκίνηση κορυφωνόταν όσο περνούσαν οι ώρες.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στη Νίκαια ήταν και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Άντζελα Δημητρίου, Άννα Βίσση και Έλλη Κοκκίνου πήγαν τις πρώτες πρωινές ώρες για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εικόνα έξω από την Αγία Τριάδα ήταν χαρακτηριστική. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, πολλοί από τους οποίους είχαν μεγαλώσει με τα τραγούδια του, περίμεναν για να τον αποχαιρετήσουν. Η Νίκαια υποδέχθηκε ξανά τον «δικό της» Γιώργο, αυτή τη φορά για την τελευταία του επιστροφή στη γειτονιά όπου ξεκίνησαν όλα, στην «παλιά του γειτονιά».

Το τελευταίο αντίο

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 13:00, η Αγία Τριάδα γέμισε ξανά από κόσμο. Αυτή τη φορά για την εξόδιο ακολουθία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συντετριμμένη, βρέθηκε στον ναό μαζί με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Όταν η σορός βγήκε από τον ναό, ο κόσμος ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ ακούστηκε το «Φεύγω για μένα». Λευκά λουλούδια πετάχτηκαν κατά τη διάρκεια της πομπής, σε μια συγκινητική στιγμή που σφράγισε το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Η ταφή πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Στον επικήδειο, ο Μητροπολίτης Νίκαιας αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την πόλη και στη στήριξη που προσέφερε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ενώ από τον καλλιτεχνικό κόσμο ήρθαν συγκινητικά μηνύματα για έναν τραγουδιστή που κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια του ενός μουσικού είδους και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Η έρευνα

Την ώρα που η Νίκαια αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Η Δικαιοσύνη καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και να κρίνει αν προκύπτουν περαιτέρω ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την αδειοδότηση του εξοπλισμού.

Οι αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 16:30, καθώς είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες φέρεται να τοποθετεί την άφιξή του στον χώρο περίπου στις 13:30, δηλαδή αρκετές ώρες νωρίτερα. Η χρονική αυτή διαφορά αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη από την άφιξη του τραγουδιστή μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση του ΕΚΑΒ.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά το αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η γιατρός, η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων. Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ φέρονται να αναφέρουν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία.

Παράλληλα, τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος φαίνεται να καταγράφουν ότι είχε τεθεί σε λειτουργία και παρέμεινε ενεργό για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτές οι διαφορετικές εκδοχές αποτελούν πλέον μέρος της δικογραφίας και αξιολογούνται από τις Αρχές.

Το μηχάνημα που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται πλέον το καταγραφικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 14:37. Στο διάστημα από τις 15:23 έως τις 15:27 καταγράφεται η κρίσιμη περίοδος. Το μηχάνημα εμφανίζει alert και σταδιακά καταγράφεται η απώλεια των καρδιακών παλμών.

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τις Αρχές να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και να απαντήσουν σε ένα από τα βασικότερα ερωτήματα της υπόθεσης: τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το ΕΚΑΒ κλήθηκε αρκετά αργότερα, στις 16:11, γεγονός που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και ο εξοπλισμός

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου και του εξοπλισμού που υπήρχε στον χώρο. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε διαπιστώσει ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και τη δυνατότητα διενέργειας της συγκεκριμένης διαδικασίας στον χώρο.

Ο ΙΣΑ έχει επισημάνει ότι η πλασμαφαίρεση είναι σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο προσωπικό και δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, έγγραφα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών που αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του ανακριτή πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί:

1. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 16.00, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα.

2. Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στον χώρο της θεραπείας; Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης (που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη), ενώ μάρτυρας-εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά.

3. Ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα; Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός- γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση, όμως, με τις άδειες των (συστεγαζόμενων) ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ασθενείς τους.

4. Τι συνέβη με τον απινιδωτή που υπήρχε στη Stem Cell; Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απινιδωτής που υπήρχε στον χώρο δεν λειτουργούσε.

Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτούργησε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως, είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως, έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τραγουδιστή.

Τι θα κρίνει την υπόθεση

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της έρευνας. Οι Αρχές καλούνται να συνδυάσουν τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος, το υλικό από τις κάμερες, τις καταθέσεις των γιατρών και των διασωστών, τα στοιχεία για τον εξοπλισμό και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί όχι μόνο πότε σταμάτησε η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά κυρίως τι προηγήθηκε, ποια ιατρική διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί, ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ενέργειες έγιναν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα και αν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στις πράξεις ή παραλείψεις που εξετάζονται και στον θάνατό του.

Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει δηλώσει ότι θα παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζητά να διερευνηθούν πλήρως όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε με γιορτή

Και ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Νίκαια κράτησε για ένα ολόκληρο βράδυ τον Γιώργο Μαζωνάκη κοντά της. Δεν υπήρχε μόνο σιωπή και θλίψη. Υπήρχαν τραγούδια. Υπήρχαν άνθρωποι που περίμεναν για ώρες. Υπήρχαν λουλούδια, χειροκροτήματα και αναμνήσεις.

Η γειτονιά όπου μεγάλωσε τον υποδέχθηκε για τελευταία φορά, όχι μόνο ως έναν διάσημο τραγουδιστή, αλλά ως τον άνθρωπο που ξεκίνησε από εκεί και κατάφερε να γίνει κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Η τελευταία του νύχτα στη Νίκαια ήταν μια νύχτα πένθους, αλλά ταυτόχρονα και μια νύχτα γεμάτη μουσική. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο χαρακτηριστικό αντίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να φύγει μέσα από τα τραγούδια του. Να τον αποχαιρετήσει ο κόσμος τραγουδώντας. Και η γειτονιά του, εκεί όπου κάποτε ξεκίνησε να ονειρεύεται, να τον κρατήσει για μια τελευταία νύχτα κοντά της.

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