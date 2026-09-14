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Good Job Nicky: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

γ
clock 16:00 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Good Job Nicky  μίλησε με λόγια βαθιάς αγάπης και θαυμασμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πόσα σήμαινε για εκείνον τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος και ο ίδιος δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του.

«Σήμαινε πάρα πολλά για εμένα. Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο», είπε.

«Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους. Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα» είπε και ξέσπασε σε δάκρυα.

@nasiasouv Αποκλείεται να έπαιξε τυχαία στον δρόμο το ώρες μικρές. #fyp #viral #fy #mazonakis @goodjobnicky ♬ πρωτότυπος ήχος - Nasia Souvleri

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