Μαζωνάκης: Το πόρισμα της ΔΕΕ «καίει» τους γιατρούς - Το μηχάνημα κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου

Την ώρα που τελείται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, η ΔΕΕ παρέδωσε στις εισαγγελικές κι ανακριτικές Αρχές τη δεύτερη -συμπληρωματική έκθεση- που «καίει» τους γιατρούς.

Σύμφωνα με το Newsbomb.gr η έκθεση αναφέρει λεπτομερώς όσα έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα, ακόμα και τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή.

Στα δεδομένα που αντλήθηκαν από τη μνήμη του μηχανήματος έχει καταγραφεί η ακριβής ώρα έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η διάρκεια της θεραπείας, καθώς κι ο ακριβής χρόνος που σταμάτησε να λειτουργεί.

Πλέον, με τα νέα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να ασκηθεί νέα δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα στους δύο συλληφθέντες ιατρούς, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, ιδιοκτητών της Stem Cell Clinic, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών που αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του ανακριτή πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί:

1. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 16.00, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα.

2. Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στον χώρο της θεραπείας; Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης (που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη), ενώ μάρτυρας-εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά.

3. Ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα; Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός- γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση, όμως, με τις άδειες των (συστεγαζόμενων) ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ασθενείς τους.

4. Τι συνέβη με τον απινιδωτή που υπήρχε στη Stem Cell; Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απινιδωτής που υπήρχε στον χώρο δεν λειτουργούσε.

Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτούργησε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως, είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως, έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη (live)