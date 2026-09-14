Ιατρεία και Ινστιτούτα χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους από το 2019: Η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ και το μεγάλο ελεγκτικό κενό

Χωρίς ουσιαστικούς ελέγχουςείναι οι υπηρεσίες υγείας από το 2019 έως και σήμερα, οπότε και καταργήθηκε από την κυβέρνηση το αυτοτελές Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).

Το ΣΕΥΥΠ αποτελούσε μία αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου Υγείας με ειδικό σώμα ελεγκτών, γνωστό και ως «ράμπο υγείας», το οποίο ήλεγχε διεξοδικά όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, τις κλινικές αλλά και τα ινστιτούτα που παρείχαν διάφορες θεραπείες όπως για ευεξία.

Ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξε το κενό των ελέγχων που υπάρχει σήμερα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, καθώς το ΣΕΥΥΠ καταργήθηκε το 2019 με το νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος και συγχωνεύθηκε στη νεοσύστατη τότε Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Όμως με την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ καταργήθηκαν ουσιαστικά και οι έλεγχοι στην αγορά υγείας, αφού τα στελέχη που μετακινήθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραγκωνίστηκαν – όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές – με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να έχουν μετατεθεί οικειοθελώς σε άλλες υπηρεσίες.

Οι «ράμπο υγείας», όπως ήταν γνωστοί, όλα τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούσαν συστηματικούς ελέγχους, τόσο δειγματοληπτικούς όσο και έπειτα από καταγγελίες, σε διάφορα κέντρα και ινστιτούτα που έταζαν ευεξία και μακροζωία με νέες «θεραπείες» και τεχνικές. Μετά τους ελέγχους, κατέθεταν πολυσέλιδα πορίσματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούσαν και τους επιτήδειους στην πόρτα των δικαστηρίων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενίοτε δεν γνωρίζουν καν εάν διεξάγεται έλεγχος ή αν υπάρχουν παρατυπίες

Χαρακτηριστικό της αδράνειας και της έλλειψης ελέγχων που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας, είναι το γεγονός ότι σχεδόν κανένα αντίστοιχο πόρισμα δεν έχει φτάσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους μεγαλύτερους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με ανάλογες καταγγελίες, ώστε να παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό οι γιατροί που πιθανώς να παρανομούν.

Με βάση την τότε επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, το ΣΕΥΥΠ καταργήθηκε καθώς: «επιδιωκόμενοι στόχοι της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και η κατάργηση της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων».

Πάντως, ενώ η κυβέρνηση με τη μεταφορά όλων των ελέγχων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ισχυριζόταν ότι θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των κατακερματισμένων ελεγκτικών μηχανισμών, απεδείχθη στην πράξη ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενίοτε δεν γνωρίζουν καν εάν διεξάγεται έλεγχος στον τομέα τους ή αν υπάρχουν παρατυπίες κάτω από τα μάτια τους.

Χαρακτηριστικό είναι πως όταν το ethnos.gr αποκάλυψε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για βαριές οικονομικές ατασθαλίες στο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά την περίοδο της πανδημίας, ο τότε υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν γνώριζε καν την ύπαρξή του και είχε ενημερωθεί από το δημοσίευμα για την υπόθεση, οπότε και απομάκρυνε τον τότε Διοικητή.

Σύμφωνα όμως με το επιτελικό κράτος όλοι οι έλεγχοι ανήκουν πλέον στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις διωκτικές αρχές, ενώ οι Ιατρικοί Σύλλογοι πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα των ιατρείων με βάση τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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