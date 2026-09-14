Γεωργιάδης: Ευτυχώς έχω βάλει μαλλιά και δεν μου πέφτουν με αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης

Σφοδρή κριτική στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την Υγεία άσκησε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «λαϊκισμό, γκρεμό και ανευθυνότητα».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι αρκετές από τις προτάσεις που παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορούν δράσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη υλοποιηθεί.

«Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει "ανασυγκρότηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα". Αφού τα 6-7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει ήδη», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόταση για νέο υγειονομικό χάρτη, διερωτώμενος τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξαγγελία. «Ποιο νοσοκομείο θα κλείσει; Όταν λες νέο υγειονομικό χάρτη, λες "θα κλείσεις μονάδες". Ποιες;», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάνω εγκαίνια κάθε μέρα και δεν έχει πάρει είδηση»

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε και στην πρόταση για επέκταση της τηλεϊατρικής, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξή της σε όλη τη χώρα.

«Αν δεις το TikTok με όσα βίντεο ανεβάζω, σε όλα δείχνω και την τηλεϊατρική. Έχουμε, κύριε πρόεδρε, από το Ηράκλειο, έχουμε βάλει τηλεϊατρική παντού και δουλεύει», ανέφερε.

Μάλιστα, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον συνοδεύσει σε περιοδεία στη Θεσσαλία, όπου, όπως είπε, πρόκειται να ανακαινιστούν πέντε ή έξι κέντρα.

«Θα τον καλέσω μαζί μου στην περιοδεία, να τα δει, να τα αγγίξει με τα χέρια του, να το καταλάβει. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, κάνω 7-8 εγκαίνια την εβδομάδα, και ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει είδηση», είπε.

«Εγώ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα στην υγεία. Δεν θα κάτσω να πω ποια δεν έχουν γίνει», σημείωσε. «Εάν δούλευαν σοβαρά, θα μπορούσαν να πουν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν γίνει. Αυτοί επέλεξαν να πουν τα 10 πράγματα που έχουν γίνει».

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