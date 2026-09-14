ΟΦΗ: Από τον θρίαμβο με τον Ολυμπιακό, στη μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης

Ο ΟΦΗ πήρε μια μεγάλη και πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει για πολύ στους πανηγυρισμούς. Η επιτυχία αυτή έδωσε τεράστια ψυχολογική ώθηση στους Κρητικούς, όμως η σελίδα έχει ήδη γυρίσει.

Και το επόμενο κεφάλαιο γράφει… Ευρώπη.

Στον ΟΦΗ γνωρίζουν καλά ότι μπροστά τους βρίσκεται μια ακόμη μεγάλη πρόκληση, αυτή τη φορά απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Ένα παιχνίδι διαφορετικών απαιτήσεων, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, στο οποίο η ομάδα του Ηρακλείου καλείται να μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική που απέκτησε από το μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό και με τη βοήθεια του κόσμου της να ξεκινήσει την Πέμπτη νικηφόρα τη League Phase του Europa League.

Η νίκη επί των Πειραιωτών ήταν σημαντική, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Ωστόσο, στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο ξέρουν ότι κάθε παιχνίδι γράφει τη δική του ιστορία. Για αυτό και το σύνθημα πλέον είναι ένα: συγκέντρωση στη Χόφενχαϊμ.

Ο ΟΦΗ θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που δημιούργησε και να παρουσιαστεί στην Ευρώπη με το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση και την ίδια πίστη στις δυνατότητές του.

Το ευχάριστο για την Κρητική ομάδα είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για το ματς της Πέμπτης με τη Γερμανική ομάδα στο Παγκρήτιο.

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