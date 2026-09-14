Τουριστικά λεωφορεία Κρήτης: Έληξε η κινητοποίηση, παραμένουν τα αιτήματα

Ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών να ευχαριστεί τις Αρχές για τη συνεργασία και τους πολίτες του Ηρακλείου για την κατανόησή τους.

Ο κλάδος ζητά λύσεις για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την άνοδο των τιμών των καυσίμων, τονίζοντας ότι τα προβλήματα απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Παρά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει ότι οι διεκδικήσεις του συνεχίζονται.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Με υπευθυνότητα και δυναμική παρουσία ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ευχαριστεί τις Αρχές και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Με δυναμική συμμετοχή, απόλυτη τάξη και αίσθημα ευθύνης ολοκληρώθηκε η διήμερη κινητοποίηση των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026, με τον κλάδο να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία και την αγορά: Τα προβλήματα των τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται.

Η μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και η παρουσία των τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή του αεροδρομίου ανέδειξαν με τρόπο ειρηνικό αλλά αποφασιστικό την αγωνία και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου κλάδου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας και τις πιέσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θέλει, μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι δράσεις να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια, τάξη και χωρίς εντάσεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Τροχαία Ηρακλείου, στον Διοικητή, τον Υποδιοικητή και σε όλο το προσωπικό της, για την εξαιρετική συνεργασία, την παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Θερμά ευχαριστούμε επίσης τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, για την πολύτιμη συνεργασία και συμβολή της στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων. Ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες απευθύνουμε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αεροδρομίου Ηρακλείου, για την υπεύθυνη στάση και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια της διήμερης κινητοποίησης. Η συμβολή όλων των παραπάνω υπηρεσιών ήταν καθοριστική και αποδεικνύει ότι ακόμη και σε συνθήκες έντονης κινητοποίησης, η συνεργασία, ο σχεδιασμός και ο αμοιβαίος σεβασμός μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια όλων. Ένα μεγάλο «συγγνώμη» στους πολίτες του Ηρακλείου

Ο Σύνδεσμος δεν παραβλέπει, όμως, ότι η μηχανοκίνητη πορεία και η ολιγόωρη παρουσία των λεωφορείων στο κέντρο του Ηρακλείου προκάλεσαν αναπόφευκτα κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ταλαιπωρία σε συμπολίτες μας. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε ένα ειλικρινές «συγγνώμη» σε κάθε πολίτη που ταλαιπωρήθηκε, καθυστέρησε ή δυσκολεύτηκε στις μετακινήσεις του. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας. Η κινητοποίησή μας δεν στράφηκε απέναντι στην κοινωνία του Ηρακλείου. Απευθύνθηκε σε εκείνους που έχουν την ευθύνη να ακούσουν και να δώσουν λύσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία της Κρήτης και πόσο πολύτιμη είναι η κοινωνική αποδοχή και στήριξη.

Γι’ αυτό και επιλέξαμε έναν δρόμο ειρηνικό, θεσμικό και αποφασιστικό. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα μέλη του Συνδέσμου μας Πάνω απ’ όλα, οφείλουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, που στάθηκαν ενωμένα και στήριξαν έμπρακτα τη διήμερη κινητοποίηση.

Σε όλους τους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες που συμμετείχαν, που έδωσαν το «παρών», που έθεσαν τις επιχειρήσεις τους σε αναμονή και βρέθηκαν στους δρόμους για να στηρίξουν τις κοινές μας διεκδικήσεις, αξίζει ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο. Η συμμετοχή και η ενότητα των μελών μας απέδειξαν ότι ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων έχει φωνή, έχει δύναμη και όταν είναι ενωμένος μπορεί να διεκδικεί με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια το μέλλον του. Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Και αυτή την ενότητα την αποδείξαμε στην πράξη. Ο αγώνας συνεχίζεται Η διήμερη κινητοποίηση ολοκληρώθηκε, οι διεκδικήσεις μας όμως παραμένουν στο τραπέζι.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος, την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και τις συνθήκες που απειλούν πλέον άμεσα τη βιωσιμότητα των τουριστικών λεωφορείων. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν, όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθειά μας, τις Αρχές για τη συνεργασία τους και, πάνω απ’ όλα, τους πολίτες του Ηρακλείου για την κατανόησή τους. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Με υπευθυνότητα. Με αποφασιστικότητα. Με ενότητα.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

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