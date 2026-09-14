Παρέμβαση Τραμπ για τον πόλεμο: Ζήτησε από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές ντίζελ, αναφέροντας τους ότι αυτές οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters και το AP, είπε ότι μίλησε σήμερα, Κυριακή (13/9) με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μιλήσαμε με τον κ. Ζελένσκι γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάτε το ντίζελ γιατί προκαλεί έλλειψη ντίζελ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιρλανδία. «Πρέπει να σταματήσετε να καταστρέφετε το ντίζελ στη Ρωσία», συμπλήρωσε.

Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει φέτος

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν, επανέλαβε ότι αναμένει ο πόλεμος να τελειώσει φέτος, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο και θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

«Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά — ίσως και πριν — αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα πέσει κατακόρυφα», δήλωσε ακόμα ο Τραμπ.

«Θα σας πω το εξής: το Ιράν θέλει πάρα πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Θέλουν μία συμφωνία. Πρέπει να καταλήξουν στη σωστή συμφωνία. Δεν πρόκειται να υπογράψω μια συμφωνία που δεν είναι καλή», προσέθεσε, ενώ ανέφερε πως «δεν τον ενδιαφέρει» αν οι χώρες του Κόλπου συναντηθούν με το Ιράν. «Δεν με νοιάζει. Αυτό εξαρτάται από αυτούς», είπε χαρακτηριστικά.

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