ΚΥΡ.13 Σεπ 2026 17:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Νέα αναστάτωση στα Βορίζια: Συμπλοκή μεταξύ δυο ανδρών με έναν τραυματία

ΒΟΡΙΖΙΑ
clock 15:31 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκεται νέο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια, σε μια περιοχή όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο μετά την αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Η ένταση εκδηλώθηκε μεταξύ δύο ανδρών, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν έπειτα από διαφωνία για ζημιές σε λάστιχα ποτίσματος. Ο καυγάς δεν περιορίστηκε στη λογομαχία, καθώς ένας από τους δύο φέρεται να προκάλεσε στη συνέχεια ζημιές σε αυτοκίνητο που ανήκει σε άτομο της άλλης οικογένειας.

Η ενέργεια αυτή φαίνεται πως πυροδότησε νέα αντίδραση, με τους δύο άνδρες να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση και τελικά να καταλήγουν σε τσακωμό. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρενέβησαν για να σταματήσουν τη συμπλοκή και να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους. Ο ένας από τους δύο άνδρες αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τι προηγήθηκε της συμπλοκής. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι καταγγελίες για τις φθορές τόσο στο όχημα όσο και στα λάστιχα ποτίσματος, αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν στη χειροδικία μεταξύ των δύο ανδρών. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να εφαρμοστούν για τους εμπλεκόμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής

Κρήτη: "Καλό ταξίδι Ρενάτα" - Θλίψη για την 19χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

βορίζια Συμπλοκή Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis