Νέα αναστάτωση στα Βορίζια: Συμπλοκή μεταξύ δυο ανδρών με έναν τραυματία

Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκεται νέο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια, σε μια περιοχή όπου το κλίμα παραμένει τεταμένο μετά την αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Η ένταση εκδηλώθηκε μεταξύ δύο ανδρών, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν έπειτα από διαφωνία για ζημιές σε λάστιχα ποτίσματος. Ο καυγάς δεν περιορίστηκε στη λογομαχία, καθώς ένας από τους δύο φέρεται να προκάλεσε στη συνέχεια ζημιές σε αυτοκίνητο που ανήκει σε άτομο της άλλης οικογένειας.

Η ενέργεια αυτή φαίνεται πως πυροδότησε νέα αντίδραση, με τους δύο άνδρες να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση και τελικά να καταλήγουν σε τσακωμό. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρενέβησαν για να σταματήσουν τη συμπλοκή και να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους. Ο ένας από τους δύο άνδρες αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τι προηγήθηκε της συμπλοκής. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι καταγγελίες για τις φθορές τόσο στο όχημα όσο και στα λάστιχα ποτίσματος, αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν στη χειροδικία μεταξύ των δύο ανδρών. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να εφαρμοστούν για τους εμπλεκόμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.

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