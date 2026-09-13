Ηράκλειο: Σοβαρά τραυματίστηκε ανήλικος οδηγός μηχανής - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

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Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 16χρονος δικυκλιστής, μετά από τροχαίο ατύχημα στη Βιάννο, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, χθες (Σάββατο 12/9) το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ο ανήλικος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, εξετράπη της πορέιας της και κατέληξε στα βράχια.

Ο 16χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

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