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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σοβαρά τραυματίστηκε ανήλικος οδηγός μηχανής - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

μηχανάκι
clock 13:20 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 16χρονος δικυκλιστής, μετά από τροχαίο ατύχημα στη Βιάννο, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, χθες (Σάββατο 12/9) το βράδυ. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ο ανήλικος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, εξετράπη της πορέιας της και κατέληξε στα βράχια. 

Ο 16χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

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