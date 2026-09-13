Τι θα φάμε σήμερα; Πρασόπιτα με φέτα

Υλικά



1 συσκευασία χωριάτικο φύλλο



5- 6 πράσα



300 γρ. φέτα



2 αυγά



1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



3- 4 κ. σ. ελαιόλαδο



2 κ. σ. ψιλοκομμένο άνηθο



1 κ. σ. αλεύρι



Αλάτι



Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Ελαιόλαδο







Εκτέλεση



Καθαρίστε και πλύνετε καλά τα πράσα και κόψτε τα σε λεπτές ροδέλες. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι για 2-β3 λεπτά. Προσθέστε τα πράσα και μαγειρέψτε τα σε μέτρια φωτιά για περίπου 10-12 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να απορροφηθούν τα περισσότερα υγρά τους.



Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να κρυώσει λίγο. Σε ένα μπολ θρυμματίστε τη φέτα και προσθέστε τα αυγά, τον άνηθο, το αλεύρι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ρίξτε μέσα τα πράσα και ανακατέψτε καλά. Δοκιμάστε πριν προσθέσετε αλάτι, καθώς η φέτα είναι ήδη αρκετά αλμυρή.







Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις. Λαδώστε ένα ταψί και στρώστε τα μισά φύλλα, λαδώνοντάς τα ένα-βένα. Απλώστε ομοιόμορφα τη γέμιση και καλύψτε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντάς τα επίσης.



Χαράξτε την πίτα σε κομμάτια και ψήστε την για περίπου 45- 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή.



Αφήστε την να σταθεί για 10- 15 λεπτά πριν την κόψετε και σερβίρετέ την ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Πηγή: newsbeast.gr

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