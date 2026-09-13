Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής

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Με αίμα βάφτηκε ακόμα μία φορά η άσφαλτος της Κρήτης, με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Πρόκειται για έναν 22χρονο από τη Γερμανία ο οποίος οδηγούσε μηχανή, στην οποία επέβαινε η επίσης 22χρονη αδελφή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια, κατευθύνονταν στις 02.30 τα ξημερώματα σήμερα (13/9) από Μάταλα προς Μοίρες του Δήμου Φαιστού, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ανετράπη.

Οι δύο νέοι διεκομίσθησαν στο ΚΥ Μοιρών, ωστόσο ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά και κρίθηκε αναγκαίο να διακομσιθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 22χρονη αδελφή του είναι καλά στην υγεία της.

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