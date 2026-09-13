Ο Σταύρος Αρναουτάκης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου και της Ιεράπετρας τον Σεπτέμβριο του 1943

"Η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η διεκδίκηση της απόδοσης δικαιοσύνης συνεχίζεται - Η Ελλάδα έχει διατυπώσει με σαφήνεια τις αξιώσεις της για τις αποζημιώσεις, τις επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο", τονίζει σε μήνυμά του ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

"Τον Σεπτέμβριο του 1943 στα μαρτυρικά χώματα της Βιάννου και της δυτικής Ιεράπετρας διαπράχθηκε ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε όλη την Ευρώπη.



Ένα Ολοκαύτωμα που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και ανοιχτές πληγές για τους επιζήσαντες. Μια ζωντανή παρακαταθήκη μνήμης, ευθύνης και δικαιοσύνης.

Ογδόντα τρία χρόνια μετά, η ποτισμένη με αίμα ηρώων γη της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας εξακολουθεί να θυμίζει σε όλους το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας.



Εκατοντάδες αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν, σπίτια κάηκαν, οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Οι εικόνες εκείνης της τραγωδίας δεν πρέπει και δεν πρόκειται να σβήσουν.

Τιμούμε τους νεκρούς και τους επιζώντες, όχι με όρους εκδίκησης, αλλά με όρους ιστορικής αλήθειας και δικαιοσύνης.



Γιατί η λήθη δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και η αοριστία απέναντι στην Ιστορία συνιστά προσβολή στη μνήμη των θυμάτων.

Η Ελλάδα έχει διατυπώσει με σαφήνεια τις αξιώσεις της για τις αποζημιώσεις, τις επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης, ιστορικής συνέπειας και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Από τη Βιάννο στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Κρήτη δεν ξεχνά.



Η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η διεκδίκηση της απόδοσης δικαιοσύνης συνεχίζεται.



Αγωνιζόμαστε ώστε οι νέες γενιές να μη γνωρίσουν ποτέ ξανά τη φρίκη του πολέμου και του ναζισμού", καταλήγει το μήνυμα του Περιφερειάρχη.

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