Ηράκλειο: Πούλησαν κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι αλλά δεν χάρηκαν για πολύ

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Σε τρεις συλλήψεις, δύο αλλοδαπών και ενός έλληνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο για υπόθεση κλοπής ενός ηλεκτρικού πατινιού.

Ένας 27χρονος Μαροκινός και ένας 19χρονος έλληνας, φέρονται να έκλεψαν το ηλεκτρικό πατίνι και να το πούλησαν σε έναν 29χρονο Παλαιστίνιο.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι τρεις με χειροπέδες.

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