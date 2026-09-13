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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Λέμβος με 70 άτομα εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων

μεταναστες
clock 07:20 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 70 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (13/9) να επιβαίνουν σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

H λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κινητοποιήθηκε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Πορτογαλίας, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή και των 70 επιβαινόντων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με το φορτηγό πλοίο προς τους Καλούς Λιμένες, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν και στη συνέχεια θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο παλιό ψυγείο στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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