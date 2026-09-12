Άγιος Νικόλαος: Απογοήτευση από τις θερινές εκπτώσεις - Δεν κινήθηκε η αγορά

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Υποτονικά κινήθηκε η αγορά στον Άγιο Νικόλαο κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμένο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Μανόλης Πάγκαλος, ούτε οι μεγάλες μειώσεις στις τιμές κατάφεραν να δώσουν την αναμενόμενη ώθηση στην αγορά.

Η ακρίβεια και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγούν τους καταναλωτές σε πιο προσεκτικές και επιλεκτικές αγορές, με τον εμπορικό κόσμο να ζητά πλέον επανεξέταση του θεσμού των θερινών εκπτώσεων.

Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι δυσκολίες στους κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης.

Όπως αναφέρει στην "Ανατολή" ο κ. Πάγκαλος, καταγράφηκε σημαντική πτώση, παρ’ ότι αρκετά καταστήματα είχαν προχωρήσει από νωρίς σε εκπτώσεις που έφθαναν ακόμη και το 50% ή το 60%. Οι μειώσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για να δώσουν αντίστοιχη ώθηση στις πωλήσεις.

Οι καταναλωτές στράφηκαν κυρίως σε είδη που εξυπηρετούσαν άμεσα τις καλοκαιρινές ανάγκες, όπως μαγιό, καφτάνια, παρεό, μπλούζες (T-shirts) και πιο άνετα ή αθλητικού τύπου ρούχα. Αντίθετα, το ακριβότερο και πιο «καλό» ένδυμα παρουσίασε σαφώς μικρότερη κίνηση.

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