11 πράγματα που κάνει ο σκύλος σας όταν είναι ευτυχισμένος

Κάθε κηδεμόνας αναρωτιέται πώς θα κάνει τον τετράποδο φίλο του πιο χαρούμενο. Ο σκοπός που τον έβαλε στη ζωή του είναι κυρίως για να έχει μια κοινή πορεία, γεμάτη ευχάριστες εμπειρίες και πολύ αγάπη.

Οι σκύλοι είναι από τα πιο αγαπησιάρικα πλάσματα. Πότε όμως όμως είναι πραγματικά ευτυχισμένοι; Μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε εύκολα;

Αν θέλετε να μάθετε πραγματικά τον σκύλο σας, δείτε 11 πράγματα που δείχνουν ότι αυτός είναι ευτυχισμένος, σύμφωνα με τη γλώσσα του σώματος, τη συμπεριφορά και την υγεία του.

1. Χαλαρό σώμα και παιχνιδιάρικη ουρά

Για να καταλάβετε ότι ο σκύλος έχει σφιγμένο σώμα, θα τον δείτε ότι στέκεται σαν άγαλμα. Αν πάτε να τον πιάσετε, θα έχει σφίξει όλους τους μυς και η ουρά θα είναι τεντωμένη ή κατεβασμένη. Όταν όμως νιώθει όμορφα και άνετα, η ουρά κινείται χαρούμενα και παρασέρνει και το υπόλοιπο σώμα. Θυμηθείτε πως κουνάει ολόκληρο το σώμα, όταν κρατάτε μια λαχταριστή λιχουδιά. Αυτός είναι ο ορισμός του απόλυτα ευτυχισμένου σκύλου.

2. Χαλαρές εκφράσεις στη μουσούδα του

Αρκετοί κηδεμόνες ισχυρίζονται πως ο σκύλος τους χαμογελάει, προσπαθώντας να δώσουν στον σκύλο τους πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα όμως, το στόμα των σκύλων ανοίγει ελαφρώς και φαίνονται λίγο τα δόντια τους, κάθε φορά που νιώθουν άνετα και ευχάριστα. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζετε πως αυτό διαφέρει από όταν ο σκύλος είναι λαχανιασμένος και έχει ανοιχτό το στόμα, πιο κοφτή ανάσα και τη γλώσσα έξω.

3. Ήρεμο βλέμμα

Πολλές φορές θα δείτε τον σκύλο σας να έχει μισόκλειστα μάτια και να τα ανοιγοκλείνει σαν να είναι έτοιμος να κοιμηθεί. Είναι και αυτό ένα από τα σημάδια ότι είναι χαλαρός και νιώθει ασφαλής.

4. Παιχνιδιάρικες κινήσεις του σώματος

Όταν επιστρέφετε σπίτι, κάνει σβούρες γύρω από τον εαυτό του, τρέχει, πηδάει πάνω σας, βγάζει χαρούμενους ήχους. Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν πως είναι ευτυχισμένος.

5. Υπόκλιση

Όταν ο σκύλος χαμηλώνει το σώμα του, χωρίς όμως να το στηρίζει στο έδαφος και κρατάει την ουρά του ψηλά, είναι ένδειξη ότι θέλει να παίξει ή ότι είναι έτοιμος για βόλτα. Αν όμως ακουμπήσει όλο το μπροστινό μέρος του σώματος και το στήθος στο έδαφος, τότε ίσως να σημαίνει ότι είναι επιφυλακτικός ή επιθετικός.

6. Είναι πρόθυμος για βόλτες και παιχνίδι

Όταν έχει όρεξη για να βγει έξω και να κάνει τις αγαπημένες του δραστηριότητες. Απολαμβάνει τις στιγμές μαζί σας είτε είστε στο πάρκο, είτε για ψώνια, είτε πάτε κάπου με το αυτοκίνητο. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι σκύλοι, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό όταν πρόκειται να διασκεδάσουν κάνοντας υπαίθριες δραστηριότητες.

7. Μαλακά αυτιά

Όταν θέλουν να εστιάσουν την ακοή τους σε κάτι που δεν γνωρίζουν ή που πλησιάζει, οι σκύλοι τεντώνουν τα αυτιά. Μπορεί κάποιοι να έχουν μυτερά ή πιο μακριά αυτιά, ανάλογα όμως με τη μορφολογία τους, τα χρησιμοποιούν για να δείξουν πότε νιώθουν άνετα και πότε είναι σε επιφυλακή.

8. Κοιμάται καλά

Απολαμβάνουν τον ύπνο τους και μάλιστα παίρνουν τις αστείες πόζες με τα πατουσάκια όρθια ή τα πόδια τεντωμένα, ροχαλίζουν και βγάζουν αυτούς τους αναστεναγμούς ικανοποίησης. Αυτή είναι ευτυχία.

9. Τρώει όσο πρέπει και ακόμα παραπάνω

Δεν υπάρχει περίπτωση ένας ευτυχισμένος σκύλος να χάσει την όρεξή του, εκτός αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. Εκτός από το δικό του φαγητό, ζητιανεύει για το δικό σας και αναζητεί για αποφάγια στον δρόμο.

10. Αναζητάει και απολαμβάνει τα χάδια

Όταν ένας σκύλος περνάει καλά με κάποιον άνθρωπο, είναι φιλικός και προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερη επαφή μαζί του. Μια συνηθισμένη αντίδραση είναι να του σπρώξει το χέρι με τη μουσούδα, για να τον χαϊδέψει, ή να πάει εκεί που κάθεται ο άνθρωπος και να αρχίσει να τον γλείφει.

11. Η συμπεριφορά του δεν δείχνει δυσφορία

Κάποιες συμπεριφορές που εμφανίζει είναι σημάδια πως είναι αγχωμένος ή πως δεν εκτονώνει την ενέργειά του. Σαν κουτάβι ίσως μπει στον πειρασμό να μασήσει ένα έπιπλο ή ένα αντικείμενο, όμως όταν συνεχίζεται αυτό και αργότερα, θα πρέπει να το ελέγξετε μήπως το κάνει από εκνευρισμό. Ο χαρούμενος σκύλος θα παίζει με τα παιχνίδια του, θα ξέρει τους κανόνες συμπεριφοράς που εσείς θα του έχετε μάθει και θα κάνει ελάχιστες αταξίες. Αυτά που θα κάνει δηλαδή θα συμβαίνουν επειδή είναι απλά ένας σκύλος και όχι επειδή βγάζει νεύρα ή επιθετικότητα. Αν δεν μπορείτε να διαχωρίσετε αυτή τη συμπεριφορά, συμβουλευθείτε έναν εκπαιδευτή.

Τι μπορείτε να κάνετε για να είναι ο σκύλος πιο ευτυχισμένος

Αν διαβάζοντας αυτό το άρθρο διαπιστώσατε πως πρέπει και μπορείτε να κάνετε περισσότερα για το δικό σας, μονάκριβο κατοικίδιο, δείτε μερικές ιδέες για να το καταφέρετε:

– Κατανοήστε τις ανάγκες του σκύλου σας. Ακόμη κι αν περιμένατε αλλιώς την κοινή ζωή σας, αν δεν είχατε μελετήσει αρκετά τις υποχρεώσεις του, αν δυσκολεύεστε με οποιοδήποτε ζήτημα, θα πρέπει να γνωρίζετε πως ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιωθείτε. Ζητήστε συμβουλές από τον κτηνίατρο ή έναν εκπαιδευτή, για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα τι χρειάζεται ο σκύλος σας για να είναι υγιής και χαρούμενος.

– Εξασφαλίστε του υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, σύμφωνα με την ηλικία, τη φυλή και τις ανάγκες του. Για παράδειγμα η διατροφή ενός υπέρβαρου σκύλου είναι διαφορετική από ενός με έντονη σωματική δραστηριότητα ή ενός με ευαισθησία στο συκώτι.

– Δώστε του παιχνίδια για να απασχοληθούν και να εκτονώσουν την ενέργειά του, όπως κόκκαλα για μάσημα, licking mats, κλπ.

– Προσφέρετε στον σκύλο σας χώρο και χρόνο για να γυμναστεί, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του. Σε άλλους σκύλους αρέσει να πηγαίνουν βόλτα και να μυρίζουν το κάθε λουλουδάκι και τις ρόδες των αυτοκινήτων που θα συναντήσουν. Σε άλλους να είναι σε ένα πάρκο σκύλων και να κοινωνικοποιούνται με άλλους.

Πηγή: petmou.gr

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