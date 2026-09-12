Γιώργος Μαζωνάκης: Τον φωτογράφησε η γιατρός χωρίς τις αισθήσεις του και έσβησε την φωτογραφία πριν πάει στην Ασφάλεια

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει το protothema.gr για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και το τι μεσολάβησε από τη στιγμή που ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.







Όπως όλα δείχνουν το ζεύγος των ιατρών, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησαν να συσκοτίσουν τα γεγονότα και να αποσείσουν τις όποιες ευθύνες για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Έτσι αποδεικνύεται ότι και πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει και φωτογραφία τον έβγαλαν ενόσω είχε χάσει τις αισθήσεις του αλλά και επιχείρησαν να σβήσουν ενοχοποιητικά στοιχεία.







Η Ιωάννα Γάκα με πτυχίο από την Χαβάη όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη έβγαλε φωτογραφία τον τραγουδιστή ενόσω είχε υποστεί ανακοπή. Τη στέλνει στον σύζυγό της που έπινε καφέ σε μαγαζί στο Κολωνάκι και πριν πάει στην ασφάλεια σβήνει τη φωτογραφία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν από το κινητό της.

Η αλληλουχία των γεγονότων

Τη μοιραία ημέρα 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο Stem Cell στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι στις 13:55 σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ταξιτζής που τον μετέφερε.







Όπως ήδη πιστοποιήθηκε από τη φωτογραφία ντοκουμέντο ο τραγουδιστής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 42 λεπτά







Στις 14:14:10 ξεκινάει να λειτουργεί το μηχάνημα και σταματά 14:57.00.







Στις 14:45:22 η Γάκα τραβάει φωτογραφία τον Μαζωνάκη που βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του. Έχει κλειστά μάτια, φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι και έχει περασμένο στο δεξί χέρι φλεβοκαθετήρα και όπως φαίνεται και στο αριστερό. Είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με μια κουβέρτα. Έχει γυρισμένο το κεφάλι του δεξιά και έχει κλειστά μάτια.







Στις 14:57:00 κλείνει το μηχάνημα.







Η Ιωάννα Γάκα στέλνει τη φωτογραφία και μήνυμα στον σύζυγό της ο οποίος ήταν εκείνη την ώρα σε καφέ στο Κολωνάκι. Φεύγει εσπευσμένα και επιστρέφει στο ιατρείο.



Όπως δηλώνει αργότερα ο γιατρός στους διασώστες κάνει ένεση αδρεναλίνης και ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη.







16:21: Γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ.







16:24 καταφθάνει ο πρώτος διασώστης του ΕΚΑΒ. Εν συνεχεία καταφθάνει το ασθενοφόρο που τον διακομίζει στις 16:45 στο Ελπίς.



17:40:00 Διαπιστώνεται ο θάνατος του τραγουδιστή στο Ελπίς







19:09:13 Η Γάκα σβήνει την φωτογραφία του Μαζωνάκη από το κινητό της, πριν οδηγηθεί στην Ασφάλεια.







Στις 19:45 Φτάνει το ζεύγος στο ΑΤ Κυψέλης.

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