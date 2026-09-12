Συγκίνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων: Χειροτονήθηκε Διάκονος ο Αβραάμ Βοζίκογλου

Μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων η Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία του κ. Αβραάμ Βοζίκογλου.

Στην ομιλία του ο υποψήφιος διάκονος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον πόθο της Ιερωσύνης που τον συνόδευε από τα παιδικά του χρόνια, καθώς και στο παράδειγμα του μακαριστού παππού του π. Κωνσταντίνου από τον οποίο, όπως ανέφερε, διδάχθηκε την αγάπη προς την Εκκλησία και το Ιερό Θυσιαστήριο.

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Με λόγους ευγνωμοσύνης μνημόνευσε τους κεκοιμημένους της οικογένειάς του, τη σύζυγό του Σοφία και τα δύο παιδιά τους, τους γονείς και τα αδέλφια του, τους συγγενείς και φίλους του καθώς και όλους όσοι στάθηκαν κοντά του στην πορεία προς την Ιερωσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πνευματικό του πατέρα Αρχιμανδρίτη Λούπο Κουκουρίκος για την επί σειρά ετών πνευματική καθοδήγηση και στήριξή του, ενώ ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την εμπιστοσύνη και την πατρική του αγάπη.

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Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του παρομοίασε την είσοδό του Αβραάμ στη νέα αυτή εκκλησιαστική διακονία με την πορεία του Πατριάρχου Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης και τον κάλεσε να καταστήσει την καρδιά του τόπο φιλοξενίας της Χάριτος της Αγίας Τριάδος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία του πνευματικού πατέρα στη ζωή του κληρικού, ευχαριστώντας τον πνευματικό του νέου Διακόνου για τη στήριξη και την καθοδήγησή του. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και τον αδελφό αυτής Αρχιμ. Νικηφόρο για την αγάπη και τη στήριξη που προσφέρουν στον Αβραάμ.

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Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι η Ιερωσύνη δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα ή προσωπικό κτήμα, αλλά δώρο της Χάριτος του Θεού, το οποίο απαιτεί ταπείνωση, απλότητα, σύνεση και διαρκή πνευματικό αγώνα.

«Η χειροτονία σου δεν σε απομακρύνει από τους ανθρώπους· σε στέλνει πιο κοντά τους. Δεν σε τοποθετεί πάνω από τον ανθρώπινο πόνο· σε καλεί να σκύψεις πάνω του. Δεν σου προσφέρει έναν τίτλο· σου εμπιστεύεται ένα διακόνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Κάλεσε ακόμη τον νέο Διάκονο να διατηρεί πάντοτε ζωντανή την προσωπική του προσευχή και να μην επιτρέψει ποτέ η καθημερινή εκκλησιαστική διακονία να μετατραπεί σε συνήθεια.

Τον προέτρεψε να αγαπήσει την Αγία Τράπεζα χωρίς να τη συνηθίσει, τις Ιερές Ακολουθίες χωρίς να τις εκτελεί μηχανικά, το ράσο χωρίς να το χρησιμοποιήσει ως απόσταση από τον άνθρωπο και το ποίμνιο χωρίς να ζητά ανταπόδοση.

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Ιδιαιτέρως πατρικός υπήρξε ο λόγος του Σεβασμιωτάτου όταν προέτρεψε τον Αβραάμ να μην επιδιώξει την ανθρώπινη αναγνώριση, αλλά την αγάπη προς όλους:

«Μη ζητήσεις να σε αγαπούν όλοι. Διότι, εάν ζητήσεις να σε αγαπούν όλοι, έχεις ήδη αποτύχει. Ζήτησε να μπορείς εσύ να αγαπάς όλους τους ανθρώπους. Μη ζητήσεις να μη σε αδικούν. Ζήτησε να μη χάσει η καρδιά σου την ειρήνη από την αδικία. Μη ζητήσεις να κάνεις σπουδαία πράγματα. Ζήτησε να κάνεις και τα μικρά με πολλή αγάπη».

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Ο νέος Διάκονος τοποθετείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου, κοντά στον π. Ευτύχιο, θα μαθητεύσει περαιτέρω στην εκκλησιαστική τάξη, ενώ δίπλα στον δάσκαλό του, Άρχοντα Υμνωδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανάκη, θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να τελειοποιεί τα μουσικά του χαρίσματα.

Η χαρά της ημέρας επισφραγίστηκε με τη χειροθεσία σε Πρωτοπρεσβύτερο του εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Χορδακίου Ακρωτηρίου, π. Ιωσήφ Πλανάκη.

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Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με θερμούς λόγους στον π. Ιωσήφ, σημειώνοντας ότι επί σειρά ετών «καλλιεργεί το γεώργιο του Κυρίου με ταπεινότητα και με κρητική λεβεντιά».

Ιδιαίτερα συμβολική υπήρξε η στιγμή κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος ενεχείρισε στον νέο Πρωτοπρεσβύτερο σταυρό του προκατόχου του, Μητροπολίτου Δαμασκηνού, έναν σταυρό τον οποίο εκείνος έδιδε σε όσους χειροθετούσε Πρωτοπρεσβυτέρους και Αρχιμανδρίτες.

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Τον σταυρό μετέφερε για την περίσταση ο αυτάδελφος του μακαριστού Μητροπολίτου και Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Αρχιμ. Αμφιλόχιος.

Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε τόσο στον νέο Διάκονο Αβραάμ όσο και στον νέο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ να έχουν στη ζωή και στη διακονία τους την ευλογία του Θεού και να προσφέρουν στην Εκκλησία «με ταπεινότητα και με πολλή αγάπη προς τον Θεόν και το πλησίον μας».

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