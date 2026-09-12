Ισραήλ-Λίβανος: Αναβολή για τον Οκτώβριο στις συνομιλίες της Ρώμης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για τον Οκτώβριο μετατίθεται ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι πρεσβευτές των δύο χωρών στις ΗΠΑ αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και την εφαρμογή της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί το καλοκαίρι.

Η συμφωνία και ο αφοπλισμός της Χεζμπολά

Ισραήλ και Λίβανος είχαν καταλήξει στα τέλη Ιουνίου σε συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε συγκεκριμένες περιοχές και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων.

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει ο αφοπλισμός της Χεζμπολά, τον οποίο το σιιτικό κίνημα έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η συμφωνία «παραμένει ο μόνος βιώσιμος μηχανισμός» για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και της ασφάλειας του Ισραήλ.

Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα

Παρά την κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Την Πέμπτη εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμούς κατά θέσεων της Χεζμπολά, καταστρέφοντας, μεταξύ άλλων, υπόγειο συγκρότημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κίνημα.

Η ισχύς των εκρήξεων ήταν τέτοια ώστε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: