Γεννήθηκε παιδί στην Αθήνα από έμβρυο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας και δύναμης συνέβη στην Αθήνα, όπου ένα ζευγάρι κατάφερε να γυρίσει σελίδα μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής του. Η 54χρονη Κριστίνα Ράπτη-Τζελέπη και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Ράπτης καλωσόρισαν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, αξιοποιώντας ένα έμβρυο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν 22 ολόκληρα χρόνια.

Η απόφαση ελήφθη λίγους μήνες μετά τον θάνατο του 21χρονου γιου τους, Γιώργου, σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Οκτώβριο. Αναζητώντας μια νέα αρχή μέσα από τον ανείπωτο πόνο, το ζευγάρι προχώρησε στην εμφύτευση ενός από τα έμβρυα που είχαν δημιουργηθεί πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς η μητέρα βρισκόταν στο ανώτατο ηλικιακό όριο των 54 ετών που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

«Είχα μόνο ένα παράθυρο δυόμισι μηνών. Ήταν αγχωτικό, αλλά με εσωτερική δύναμη και τη στήριξη του γιατρού και της ομάδας του ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο», δήλωσε η ίδια.

Το κοριτσάκι γεννήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα, ζυγίζοντας 3,49 κιλά. Συγκινημένοι οι γονείς μίλησαν για μια δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η ζωή.

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(AP Photo/Thanassis Stavrakis)

«Αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή, να φέρουμε ξανά ζωή στο σπίτι μας και να συνεχίσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας», ανέφερε η μητέρα, εκφράζοντας την ευχή να μεγαλώσει η κόρη τους «υγιής και ευτυχισμένη».

Η γέννηση θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια, καθώς το έμβρυο είχε παραμείνει σε κρυοσυντήρηση για περισσότερα από 22 χρόνια πριν οδηγήσει σε επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Η 54χρονη Κριστίνα Ράπτη-Τζελέπη περιέγραψε την εγκυμοσύνη ως μια δύσκολη αλλά λυτρωτική διαδρομή, καθώς έπρεπε να κινηθεί μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο λόγω του ηλικιακού ορίου που προβλέπει η νομοθεσία.

«Είχα μόνο ένα παράθυρο δυόμισι μηνών. Ήταν αγχωτικό, αλλά με εσωτερική δύναμη και με τον γιατρό μας και όλη την ομάδα του στο πλευρό μας ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο», ανέφερε.

Μιλώντας για την απόφαση που πήρε μαζί με τον σύζυγό της μετά τον χαμό του γιου τους, η ίδια δήλωσε: «Αποφασίσαμε να δώσουμε στη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία, να κάνουμε μια νέα αρχή, να φέρουμε νέα ζωή στο σπίτι μας και να συνεχίσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας».

Από την πλευρά του, ο 60χρονος πατέρας Κωνσταντίνος Ράπτης μίλησε για τη στήριξη που έλαβε η οικογένεια από την ιατρική ομάδα, τονίζοντας ότι η γέννηση της κόρης τους έφερε ξανά ελπίδα μετά από μια περίοδο βαθιάς οδύνης.

«Μας πήρε από το χέρι και μας έβγαλε από το πιο βαθύ μας σκοτάδι. Ξεφύγαμε από αυτό το σκοτάδι και πιστεύω ότι έχουμε πολλά να ζήσουμε τώρα», είπε συγκινημένος.

Τι λέει ο γιατρός

Ο γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δρ. Κώστας Πάντος, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική τόσο σε επιστημονικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι τα ηλικιακά όρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση θα πρέπει να επανεξεταστούν.

«Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός. Στα 54 χρόνια και μία ημέρα δεν επιτρέπεται η διαδικασία. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξει», δήλωσε, συνδέοντας το ζήτημα με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

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Παράλληλα υποστήριξε ότι η δυνατότητα τεκνοποίησης μέσω της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής αποτελεί δικαίωμα που δεν θα πρέπει να στερούνται οι υποψήφιοι γονείς όταν υπάρχουν οι απαραίτητες ιατρικές προϋποθέσεις.

Ο γιατρός επισήμανε ότι η υπόθεση αναδεικνύει εκ νέου τη συζήτηση για τα ηλικιακά όρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και ότι ίσως χρειάζεται επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου.

Το ζευγάρι έδωσε στο νεογέννητο το όνομα Γεωργία, τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου γιου τους Γιώργου, ο οποίος είχε γεννηθεί επίσης μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μάλιστα, δεν αποκλείουν στο μέλλον να επιχειρήσουν να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί, ενδεχομένως μέσω θεραπείας στο εξωτερικό.

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