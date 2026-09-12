15χρονος επέζησε τρεις ημέρες στη θάλασσα πάνω σε αναποδογυρισμένο σκάφος – Νεκρός ο αδελφός και ο ξάδελφός του

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Ένας 15χρονος επέζησε για τρεις ημέρες στα παγωμένα νερά ανοιχτά της Αλάσκα, γαντζωμένος πάνω σε μία αναποδογυρισμένη βάρκα, μετά το ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο μεγαλύτερος αδελφός του και ένας ξάδελφός του.

Ο Πάρκερ βρέθηκε ζωντανός τη Δευτέρα, περίπου 6,5 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού Σεντ Λόρενς στην Αλάσκα. Βίντεο από τη διάσωσή του τον δείχνει γονατισμένο πάνω στο σκάφος, περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια.

Η βάρκα, μήκους περίπου 5,5 μέτρων, είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή, όταν αναχωρούσε από το χωριό Σαβούνγκα. Η αμερικανική Ακτοφυλακή ειδοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής ότι δεν είχε επιστρέψει, αλλά η κακοκαιρία και η περιορισμένη ορατότητα δεν επέτρεψαν να αρχίσουν οι έρευνες πριν από το επόμενο πρωί.

Η οικογένεια του Πάρκερ εργάζεται στην επαγγελματική αλιεία και συχνά περνά πολλές ημέρες στη θάλασσα. Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε αργότερα ο 15χρονος, το πλήρωμα ήταν εξαντλημένο όταν μια πετονιά μπλέχτηκε στη μηχανή του σκάφους.

Προσπάθησαν να την ξεμπλέξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αργότερα ο καιρός επιδεινώθηκε και η βάρκα ανατράπηκε.

Την ώρα που το σκάφος αναποδογύριζε, ο μεγαλύτερος αδελφός του Πάρκερ, ο Σίντνεϊ, έτρεξε να του φέρει σωσίβιο. Μπλέχτηκε όμως στα σχοινιά και χάθηκε στη θάλασσα.

Ο Πάρκερ και ο ξάδελφός του κατάφεραν να ανέβουν πάνω στο σκάφος και πέρασαν εκεί τη νύχτα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με όσα μετέφερε η οικογένεια, ο ξάδελφος πανικοβλήθηκε και πήδηξε στο νερό.

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(Η διάσωση του 15χρονου / Φωτ.: Carlos Escartin)

«Κολύμπησε μόλις ενάμισι με δύο μέτρα και δυστυχώς πνίγηκε», είπε ο Ντάρεν Τούλι-Νούνγκγουκ, αδελφός του Πάρκερ.

Ο 15χρονος έμεινε πλέον μόνος. Όπως είπε αργότερα στην οικογένειά του, ένιωθε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του «τον προστάτευε».

«Καθόταν γονατιστός και προσευχόταν όλη την ώρα», είπε ο Ντάρεν. «Πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Πίστευε ότι θα τον βρουν και ότι θα σωθεί. Και έτσι έγινε».

Η στιγμή της διάσωσης

Οι διασώστες τον εντόπισαν γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας. Στην περιοχή κατευθύνθηκε και το Northwest Explorer, ένα παραπλέον σκάφος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ακτοφυλακής.

Πριν αποχωρήσει για ανεφοδιασμό, αεροσκάφος της Ακτοφυλακής έριξε μια σειρά από φωτοβολίδες, ώστε να καθοδηγήσει το Northwest Explorer προς το σημείο.

Ο καπετάνιος του, Άνταμ Γουάιτ, είπε στο NBC News ότι το σκάφος επέστρεφε από αποστολή της αμερικανικής υπηρεσίας ωκεανών και ατμόσφαιρας NOAA όταν έλαβε το μήνυμα. Μόλις πήραν τις συντεταγμένες, άλλαξαν πορεία και ετοίμασαν κουβέρτες και άλλα μέσα για να ζεστάνουν τον 15χρονο.

Επτά επιστήμονες και έξι μέλη του πληρώματος άρχισαν να σαρώνουν τη θάλασσα.

«Όταν επιτέλους τον είδαμε, όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς», είπε ο Γουάιτ.

Ο Πάρκερ δεν μπορούσε να φτάσει στις σωστικές σχεδίες που βρίσκονταν κοντά του. Το πλήρωμα άρχισε να χτυπά την κόρνα του σκάφους, για να του δείξει ότι τον είχε δει και ότι η βοήθεια ερχόταν.

Στη συνέχεια του πέταξαν ένα σκοινί. Παρά το κρύο και την εξάντληση, κατάφερε να το αρπάξει και να κρατηθεί όσο τον τραβούσαν προς το μέρος τους.

«Ήταν τόσο δυνατός που κατάφερε να πιάσει το σκοινί και να κρατηθεί όσο τον τραβούσαμε», είπε ο Γουάιτ. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω πόσο σκληρό ήταν αυτό το παιδί».

Όταν ανέβηκε στο Northwest Explorer, ο 15χρονος είχε μέτρια υποθερμία. Το πλήρωμα κατάφερε σταδιακά να τον ζεστάνει μέχρι να παραδοθεί σε ιατρικό προσωπικό.

Χαρά και πένθος για την οικογένεια

Ο Γουάιτ συνάντησε αργότερα την οικογένεια του Πάρκερ και περιέγραψε μια στιγμή όπου η ανακούφιση για τη διάσωση συνυπήρχε με το πένθος για τους δύο ανθρώπους που χάθηκαν.

«Αγκαλιαστήκαμε για πολλή ώρα. Είχαν πολλή χαρά, αλλά έβλεπες και πολύ πόνο στα μάτια τους», είπε. «Ήταν τόσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα μαζί».

Η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη όταν έμαθε ότι ο Πάρκερ είχε βρεθεί ζωντανός. Την ίδια στιγμή, θρηνεί τον Σίντνεϊ και τον ξάδελφό τους.

«Χαιρόμαστε τόσο πολύ που επέζησε, αλλά το τραύμα που κουβαλάει μας πονάει», είπε ο Ντάρεν. «Όλοι πονάμε για εκείνον. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος».

Με πληροφορίες από NBC News

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