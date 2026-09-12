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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σε φανάρι προσέκρουσε η 19χρονη στο τροχαίο στη Χαλέπα

ΕΚΑΒ
clock 09:33 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στη Χαλέπα Χανίων, όπου μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 02.30  τα ξημερώματα, η μηχανή που οδηγούσε η νεαρή εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτελεσμα να προσκρούσει σε φωτεινό σηματοδότη και να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στην 19χρονη, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

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