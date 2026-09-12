Κρήτη: Σε φανάρι προσέκρουσε η 19χρονη στο τροχαίο στη Χαλέπα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στη Χαλέπα Χανίων, όπου μία 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 02.30 τα ξημερώματα, η μηχανή που οδηγούσε η νεαρή εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτελεσμα να προσκρούσει σε φωτεινό σηματοδότη και να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στην 19χρονη, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τον Νοέμβριο λόγω εργασιών – Σε ποιο τμήμα

Ηράκλειο: Κυκλοφοριακό "έμφραγμα" στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη - Στα όριά τους οι οδηγοί