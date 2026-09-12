Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης -Επιβάτης τραβούσε βίντεο

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Τη στιγμή κατά την οποία το ακροπτερύγιο ενός αεροπλάνου Boeing 737 της Ryanair προσέκρουσε στον διάδρομο του αεροδρομίου του Δουβλίνου κατέγραψε επιβάτης μέσα από την καμπίνα.

Το αεροσκάφος έγειρε απότομα προς τη δεξιά του πλευρά, ακουμπώντας το έδαφος, με αποτέλεσμα οι χειριστές να προχωρήσουν άμεσα σε ελιγμό ματαίωσης της προσγείωσης και επανακύκλωσης (go-around).

A passenger aboard a Ryanair Boeing 737 recorded the moment the aircraft’s wingtip struck the runway at Dublin airport.







The plane tumbled onto its right-hand side, forcing the pilots to execute a go-around. Ryanair described the incident as a “minor wingtip impact.” pic.twitter.com/BMdBG6E2xA — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 11, 2026

Η αντίδραση των χειριστών και η θέση της εταιρείας

Οι πιλότοι αντέδρασαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, δίνοντας ώθηση στους κινητήρες ώστε να σηκώσουν ξανά το σκάφος στον αέρα και να αποτρέψουν σοβαρότερη ζημιά.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση της Ryanair, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «μικρή πρόσκρουση ακροπτερυγίου». Κι όμως, το βίντεο αποτυπώνει την έντονη κλίση του αεροπλάνου ακριβώς πάνω από τον ασφάλτινο διάδρομο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η πτήση.

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