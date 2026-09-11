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ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα αεροδρόμια – Πάνω από 2.100 πτήσεις επηρεάστηκαν

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
clock 22:14 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιβάτες στα βρετανικά αεροδρόμια, μετά τη χθεσινή διακοπή στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Παρότι οι καθυστερήσεις έχουν αρχίσει να περιορίζονται, οι επιπτώσεις παραμένουν, με ακυρώσεις και πολύωρες αναμονές να προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία επιβάτη που επρόκειτο να επιστρέψει από τη Σαντορίνη, όμως η πτήση της easyJet ακυρώθηκε. Όπως ανέφερε στο Sky News, εκατοντάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν στο αεροδρόμιο χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή υποστήριξη, με αρκετούς να αναγκάζονται να αναζητήσουν μόνοι τους νέα διαμονή.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και για επιβάτες που επέστρεφαν από την Αίγυπτο στο Λούτον, ενώ στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ταξιδιώτες με προορισμό τη Ρόδο ενημερώθηκαν για πολύωρη καθυστέρηση της πτήσης τους.

Συνολικά, περισσότεροι από 2.100 πτήσεις επηρεάστηκαν χθες και σήμερα, ενώ μόνο σήμερα καταγράφηκαν περισσότερες από 350 επηρεασμένες πτήσεις σε αεροδρόμια όπως το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο, το Λούτον και το Μπέρμιγχαμ.

Την ίδια ώρα, η Airlines UK, η ένωση των βρετανικών αεροπορικών εταιρειών, απηύθυνε επιστολή προς την κυβέρνηση εκφράζοντας «σοβαρή ανησυχία» για τη νέα συστημική βλάβη. Σύμφωνα με την ένωση, περισσότεροι από 330.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τη διακοπή, ενώ πρόκειται για την τρίτη μεγάλη δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέσα σε τρία χρόνια.

Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν άμεση δράση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να επωμίζονται το οικονομικό και οργανωτικό κόστος προβλημάτων που προκαλούνται από τον φορέα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας NATS

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