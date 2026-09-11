Αλλαγή ώρας 2026: Η ημερομηνία που γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, με την αλλαγή των ρολογιών να πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Έτσι, όταν η ώρα δείξει 04:00, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Η σχετική επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της αλλαγής ώρας αναμένεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Γιατί αλλάζει η ώρα;



Η ιδέα για την αλλαγή της ώρας είχε διατυπωθεί ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, η πρακτική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα αρκετά χρόνια αργότερα. Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν νέα ώθηση στην ιδέα, με τη Γερμανία να γίνεται το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Στη συνέχεια, το ίδιο μέτρο υιοθέτησαν μεταξύ άλλων η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η εφαρμογή της θερινής ώρας σταμάτησε σε αρκετές χώρες, καθώς δεν θεωρήθηκε πλέον αναγκαία. Η πρακτική επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των νέων ενεργειακών αναγκών που είχαν δημιουργηθεί.

Η καθιέρωση της αλλαγής ώρας στην Ελλάδα



Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς όμως να έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Η οριστική καθιέρωσή της στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1975, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρακτική που είχε αρχίσει να υιοθετείται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Έκτοτε, η αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, με τα ρολόγια να πηγαίνουν μία ώρα μπροστά την άνοιξη και μία ώρα πίσω το φθινόπωρο.

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