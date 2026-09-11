Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα λόγια του πατέρα του

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή Live News για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του γιου του με λόγια σπαρακτικά. Συντετριμμένος και με λυγμούς, αναφέρθηκε στην απώλεια του παιδιού του.

«Πρέπει οι κατηγορούμενοι να μπουν φυλακή και να μην βγουν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε που θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε συγκλονισμένος

Ο Μανώλης Μαζωνάκης, εμφανώς φορτισμένος, εξέφρασε τον πόνο και την οργή του για την απώλεια του γιου του, ζητώντας παράλληλα να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

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