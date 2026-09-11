ΠΑΡ.11 Σεπ 2026 20:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα λόγια του πατέρα του

μαζω
clock 19:00 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη,  μίλησε στην εκπομπή Live News για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του γιου του με λόγια σπαρακτικά. Συντετριμμένος και με λυγμούς, αναφέρθηκε στην απώλεια του παιδιού του.

«Πρέπει οι κατηγορούμενοι να μπουν φυλακή και να μην βγουν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε που θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε συγκλονισμένος

Ο Μανώλης Μαζωνάκης, εμφανώς φορτισμένος, εξέφρασε τον πόνο και την οργή του για την απώλεια του γιου του, ζητώντας παράλληλα να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Διαβάστε επίσης 

Παπαρίζου: Το σπαρακτικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μαίρη Συνατσάκη: Συγκινήθηκε με την πρώτη ημέρα της κόρης της στο προνήπιο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Πατέρας Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis