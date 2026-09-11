Γιώργος Μαζωνάκης: Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι δύο γιατροί

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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έλαβαν οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την δίωξη για κακούργημα που ασκήθηκε από την Εισαγγελία και συγκεκριμένα για έκθεση σε θάνατο κατά συναυτουργία οδηγήθηκα με χειροπέδες στην ανακρίτρια. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν την προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Παραμένουν υπό κράτηση

Ο δύο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, αποχώρησαν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Θα μεταφερθούν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης όπου θα παραμείνουν υπό κράτηση έως τη Δευτέρα, στη 13.30 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα οδηγηθούν εκ νέου στην ανακρίτρια για να απολογηθούν.

Η βαριά ποινική δίωξη

Βαριά ποινική δίωξη για κακούργημα και συγκεκριμένα για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που έχουν την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι στην οποία είχε πάει ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Τετάρτη.

Οι δύο κατηγορούμενοι, πλέον, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσουν πιθανότατα προθεσμία για τις απολογίες τους.

Ερωτήματα για την ιατρική πράξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Ειδικότερα, τα ευρήματα φαίνεται να δείχνουν ότι η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν διέθετε την απαιτούμενη αδειοδότηση για τη διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Τι έδειξε η νεκροψία στην σορό του Γιώργου Μαζωνάκη

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγριας η αιτία θανάτου του τραγουδιστή είναι «απροσδιόριστη» ενώ ο συνάδελφός του, Σωτήρης Μπουζιάνης συμφώνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει η κηδεία του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το Action24 ο τραγουδιστής υπέστη ισχαιμία, μυοκαρδία και πνευμονικό οίδημα.

Άγνωστη η ώρα θανάτου

Παράλληλα, άγνωστη είναι η ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τους ιατροδικαστές.

Αυτό, όπως εξήγησε, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους ο Σωτήρης Μπουζιάνης θα μπορούσε να εξακριβωθεί εφόσον γίνονταν επιτόπια αυτοψία από τον ιατροδικαστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σε σχετικό ερώτημα απάντησε εμμέσως λέγοντας ότι θα ληφθούν υπόψη οι μαρτυρικές καταθέσεις των μελών του ΕΚΑΒ που τον διακόμισαν στο νοσοκομείο «Ελπίς» και οι πρόσθετες αιματολογικές εξετάσεις στα ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα.

Αν διαπιστωθει ότι ο άτυχος καλλιτέχνης πέθανε στο ιατρείο και μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο τότε τα πράγματα θα λάβουν άλλη τροπή. Δεδομένο είναι ότι δεν ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες από το ζεύγος των συλληφθέντων γιατρών αλλά από το ΕΚΑΒ.

Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές αντιγήρανσης

Νομοθετική παρέμβαση για τη λειτουργία των κλινικών αντιγήρανσης και μακροβιότητας προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα πεδίο στο οποίο, όπως είπε, η επιστήμη εξελίσσεται ταχύτερα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ανακοίνωσε τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

«Όσον αφορά το ζήτημα με τα κέντρα αυτά και τις διαφημίσεις τους που είναι θέμα δημόσιας υγείας, θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, «η αντιγήρανση, η μακροβιότητα είναι πλευρά της επιστήμης που έχει μεγάλη ανάπτυξη αλλά το πλαίσιο είναι γκρίζο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές μακροβιότητας έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού».

Γεωργιάδης: «Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην πλασμαφαίρεση, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του περιστατικού από το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι «το ΕΚΑΒ ήταν σε 4 λεπτά στην κλινική στο Κολωνάκι και προσφέρθηκαν όσες πρώτες βοήθειες ήταν δυνατόν να δώσει η επιστήμη».

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι «η πράξη της πλασμαφαίρεσης γινόταν τελείως παράνομα».

«Το ιατρείο είχε νόμιμη άδεια για παθολογικό ιατρείο που περιλαμβάνει αρκετές πράξεις αλλά η πλασμαφαίρεση δεν ήταν σε αυτές», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πατούλης: «Είχαν γίνει καταγγελίες για το ιατρείο»

Νέες πληροφορίες για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αποκαλύπτοντας ότι ο ΙΣΑ είχε δεχθεί καταγγελίες για τη λειτουργία του χώρου ήδη από το 2025.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τότε, αλλά και στα ευρήματα της νέας αυτοψίας που έγινε στο ιατρείο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι καταγγελίες του 2025 και ο έλεγχος του ΙΣΑ

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, πριν από περίπου έναν χρόνο είχαν γίνει προφορικές καταγγελίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με την πραγματοποίηση «εναλλακτικών μεθόδων» στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Μετά τις καταγγελίες, κλιμάκιο του ΙΣΑ πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, κατά την αυτοψία είχαν εντοπιστεί «ένας αναδευτήρας και μία σάουνα, σε έναν βοηθητικό χώρο».

Οι ελεγκτές ζήτησαν από τους γιατρούς να απομακρύνουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, σε νέο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε αργότερα διαπιστώθηκε ότι πράγματι είχε απομακρυνθεί.

Όπως ανέφερε, κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά στη νέα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη, κατά τη χθεσινή έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

«Μετά από την αυτοψία υπήρξε ένα πόρισμα, το οποίο διατέθηκε στις Αρχές. Εκεί, περιγράφεται επ’ ακριβώς τι είδε το κλιμάκιο, με την επίβλεψη της εισαγγελίας. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο.

«Δεν μπορεί να υπάρχει σε ιατρείο τέτοιο μηχάνημα και να κάνει τέτοια πράξη, είναι παράνομο», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απουσία απινιδωτή από τον χώρο, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική.

«Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη κατάπληξη είναι ότι δεν υπήρχε απινιδωτής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η άδεια λειτουργίας του χώρου

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στο καθεστώς με το οποίο λειτουργούσε το ιατρείο.

Όπως εξήγησε, η αρχική άδεια είχε δοθεί από τη νομαρχία το 2004 για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων: ενός παθολόγου και μίας γιατρού χωρίς ειδικότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, το 2023 πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος και το ιατρείο συνέχισε να λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστώς, όπως και το 2024.

«Φέρουν βαρύτατες ευθύνες» οι γιατροί, λέει ο Πατούλης

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στις ευθύνες των γιατρών που πραγματοποιούσαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η πλασμαφαίρεση απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αυξημένη ιατρική ετοιμότητα.

«Φέρουν βαρύτατες ευθύνες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πριν από μια τέτοια διαδικασία απαιτείται η λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού και η διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, η πλασμαφαίρεση απαιτεί πολυδύναμο προσωπικό και κατάλληλη υποδομή, ώστε να αξιολογείται συνολικά η κατάσταση του ασθενούς πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε τους δυο γιατρούς ως «απατεώνες» και τις πρακτικές που διαφήμιζαν μέσω της ιστοσελίδας τους ως «τεράστιες απάτες», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

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