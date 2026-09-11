Μ. Μποκέας: «Θέλουμε σχολεία όπου κάθε παιδί θα εκφράζεται ελεύθερα και θα κυνηγά τα όνειρά του»

«Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, εξετάσεις και βαθμοί. Είναι και ένας χώρος όπου μαθαίνουμε να χτίζουμε χαρακτήρα, φιλίες και αξίες, να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε και να δημιουργούμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το σημαντικότερο: να δημιουργήσουμε ένα σχολείο όπου κανένα παιδί δεν θα νιώθει μόνο του, όπου κάθε παιδί θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να κυνηγά με αισιοδοξία και δύναμη τα όνειρά του», ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τον χαιρετισμό του για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου παραβρέθηκε στους αγιασμούς στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καλεσών, καθώς και στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Γαζίου, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για μια δημιουργική και επιτυχημένη σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο Γαζίου, ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στη σημαντική ανακαίνιση που ολοκληρώθηκε χάρη στην ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», τονίζοντας παράλληλα ότι ο Δήμος, σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων, θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια για τη διαρκή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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Οι αγιασμοί πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαλεβιζίου ομαλά και χωρίς προβλήματα, με την παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι μετέφεραν τις ευχές του Δήμου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για μια σχολική χρονιά γεμάτη υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα.

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