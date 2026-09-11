Εκκλησία της Κρήτης: Επαφές στο Φανάρι για να ξεπεραστεί η κρίση

* του Μανώλη Αργυράκη

Πρωτοβουλία προκειμένου να κλείσει η όποια παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί με το Φανάρι και να επανέλθουν οι σχέσεις με την μητέρα εκκλησία στην πρότερη κατάσταση, αναλαμβάνει η Εκκλησία της Κρήτης μετά από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

Το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr με εκτενή ρεπορτάζ αποκάλυψαν χθες την ένταση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή τα Πατριαρχικά και Σταυροπηγιακά Μοναστήρια στο νησί.

Για το λόγο αυτό την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου πενταμελής αντιπροσωπεία από το νησί που ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου θα βρεθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα έχει συνάντηση με τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο σε μια προσπάθεια να κλείσει το νέο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί.

Στην αντιπροσωπεία ζητήθηκε και θα συμμετέχει ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος όχι μόνο έχει άριστες προσωπικές σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά του έχει απονείμει τον τίτλο « Άρχων έξαρχος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον έχει ορίσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εν «Αθήνας αρχόντων» όπου πρόεδρος είναι ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος.

Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης ενώ από την πλευρά της εκκλησίας ο Σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο.

Επιχειρήματα

Η αντιπροσωπεία της Κρήτης θα μεταφέρει στον Οικουμενικό πατριάρχη την προσήλωση της στο Φανάρι τονίζοντας την διαχρονική στήριξη διατηρώντας την ισχυρή σύνδεση με το Φανάρι.

Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι να παραμείνει η διατήρηση της ισορροπίας: από τη μία πλευρά, η διαφύλαξη των κανονικών και ιστορικών προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου και, από την άλλη, η προστασία του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.



Άλλωστε η λειτουργία της ημιαυτόνομης εκκλησίας της Κρήτης προβλέπεται από τον Καταστατικό Χάρτη ο οποίος αν γίνεται σεβαστός από όλους θα αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρερμηνείες.

Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένες Σταυροπηγιακές Μονές φέρεται να λειτουργούν σε αρκετές περιπτώσεις με εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, στην πανήγυρη της Μονής Βοσάκου, αναμένεται να προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Αυτό που προβληματίζει την ιεραρχία της τοπικής εκκλησίας είναι ο απώτερος στόχος αυτών των ενεργειών που μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην Εκκλησία της Κρήτης τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν.

Δημοσιεύματα

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζουν την εκκλησία της Κρήτης να είναι σε αντιπαράθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

«Η Κωνσταντινούπολη δέχεται συστηματικές επιθέσεις, συκοφαντίες και αμφισβήτηση από τη Μόσχα και από ένα ολόκληρο πλέγμα εκκλησιαστικών και γεωπολιτικών συμφερόντων που επιδιώκει την αποδυνάμωση του Οικουμενικού Θρόνου.



Σε αυτή την ώρα, θα ανέμενε κανείς από την Εκκλησία Κρήτης —μια Εκκλησία που βρίσκεται σε κανονική εξάρτηση από το Φανάρι και αποτελεί ιστορικό τέκνο της Μητρός Εκκλησίας— να αποτελεί προπύργιο συμπαραστάσεως προς την Κωνσταντινούπολη. Κι όμως, ορισμένοι Ιεράρχες επιλέγουν την αντιπαράθεση. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτικά άστοχο. Είναι βαρύτατα ανήθικο εκκλησιαστικά».

Τέτοιου είδους δημοσιεύματα προκαλούν έντονο προβληματισμό στους εκκλησιαστικούς κόλπους της Κρήτης, τα θεωρούν σκόπιμα και όπως υποστηρίζουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αφού οι σχέσεις με την μητέρα εκκλησία είναι παραδοσιακά άριστες.

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