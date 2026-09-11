Κρήτη: Πώς ένας Ρεθυμνιώτης έχασε 40.000 ευρώ

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Το... φυσάει και δεν κρυώνει ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο, ο οποίος έχασε τεράστιο χρηματικό ποσό, σταδιακά από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο. Ο 65χρονος επικοινώνησε με τους εκπροσώπους μίας διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας που εγγυόταν υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα μίλησε τηλεφωνικά με άνδρα ο οποίος του συστήθηκε ως ο διαχειριστής ο οποίος του ζήτησε από στοιχεία ταυτότητας μέχρι και φωτογραφίες.

Η πρώτη δόση που κατέβαλε, ήταν μόλις 250 ευρώ, ποσό που αυξανόταν. Τελικά ο 65χρονος κατέθεσε συνολικά σε τράπεζες της Ισπανίας και της Λιθουανίας 40.000 ευρώ!

Οταν κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν πλέον αργά και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

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