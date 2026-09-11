Τι θα φάμε σήμερα; Τορτίγια γεμισμένη με ομελέτα & μπρόκολο

Υλικά (2 μερίδες)
2 κούπες φουντάκια μπρόκολου
1 μεγάλη τορτίγια
2 φέτες τυρί light
2 αβγά και 4 ασπράδια
αλατοπίπερο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/3 κούπας νερό
Εκτέλεση
Βήμα 1: Βάζουμε σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι (βάθους περίπου 4 δαχτύλων) το μπρόκολο με το λάδι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 1–2 λεπτά.
Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το νερό και περιμένουμε 3–4 λεπτά, μέχρι να απορροφηθεί και να μαλακώσει το μπρόκολο.
Βήμα 3: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τα ασπράδια και το αλατοπίπερο. Ρίχνουμε το μείγμα ομοιόμορφα πάνω από το μπρόκολο ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του τηγανιού.
Βήμα 4: Αφού τα αυγά ψηθούν για 3–4 λεπτά, τοποθετούμε από πάνω την τορτίγια.
Βήμα 5: Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας αναποδογυρίζουμε την ομελέτα και την αφήνουμε να ψηθεί για άλλα 2 λεπτά, με την τορτίγια να ακουμπά στον πάτο του τηγανιού.
Βήμα 6: Τοποθετούμε τις φέτες του τυριού στη μισή ομελέτα, τη διπλώνουμε στη μέση και την αποσύρουμε από το τηγάνι.
Βήμα 7: Κόβουμε την ομελέτα στη μέση, ώστε να χωριστεί σε δύο μερίδες, και την απολαμβάνουμε όσο είναι ζεστή και το τυρί λιωμένο.
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Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 347 kcal
Υδατάνθρακες: 22,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 16,6 γρ.
Λιπαρά: 6,1 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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