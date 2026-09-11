Τι θα φάμε σήμερα; Τορτίγια γεμισμένη με ομελέτα & μπρόκολο

Υλικά (2 μερίδες)



2 κούπες φουντάκια μπρόκολου



1 μεγάλη τορτίγια



2 φέτες τυρί light



2 αβγά και 4 ασπράδια



αλατοπίπερο



1 κ.σ. ελαιόλαδο



1/3 κούπας νερό







Εκτέλεση



Βήμα 1: Βάζουμε σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι (βάθους περίπου 4 δαχτύλων) το μπρόκολο με το λάδι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 1–2 λεπτά.



Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το νερό και περιμένουμε 3–4 λεπτά, μέχρι να απορροφηθεί και να μαλακώσει το μπρόκολο.



Βήμα 3: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τα ασπράδια και το αλατοπίπερο. Ρίχνουμε το μείγμα ομοιόμορφα πάνω από το μπρόκολο ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του τηγανιού.



Βήμα 4: Αφού τα αυγά ψηθούν για 3–4 λεπτά, τοποθετούμε από πάνω την τορτίγια.



Βήμα 5: Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας αναποδογυρίζουμε την ομελέτα και την αφήνουμε να ψηθεί για άλλα 2 λεπτά, με την τορτίγια να ακουμπά στον πάτο του τηγανιού.



Βήμα 6: Τοποθετούμε τις φέτες του τυριού στη μισή ομελέτα, τη διπλώνουμε στη μέση και την αποσύρουμε από το τηγάνι.



Βήμα 7: Κόβουμε την ομελέτα στη μέση, ώστε να χωριστεί σε δύο μερίδες, και την απολαμβάνουμε όσο είναι ζεστή και το τυρί λιωμένο.



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Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 347 kcal



Υδατάνθρακες: 22,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 16,6 γρ.



Λιπαρά: 6,1 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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