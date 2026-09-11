Αγία Μονή Βιάννου: Νέα διακονία και νέο όνομα για τον ηγούμενο

Στην Αγία Μονή Βιάννουτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) ο Εσπερινός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα και των ιερέων της περιοχής.
Στο πλαίσιο της σεμνής τελετής πραγματοποιήθηκε και η αναγόρευση του ηγουμένου της Μονής, πατέρα Ζαχαρία, σε πνευματικό.
Μετά την αναγόρευσή του, ο ηγούμενος θα φέρει πλέον και το όνομα Νέστορας, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια τη Μονή και την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τη συμμετοχή των κληρικών της Βιάννου και πιστών που βρέθηκαν στην Αγία Μονή.
Διαβάστε επίσης:
Ξενοδόχοι για ΒΟΑΚ: Τα έργα είναι απαραίτητα, η ταλαιπωρία όμως δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα
Τα προβλήματα της Ιεράπετρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, λένε οι αγρότες και ζητούν λύσεις εδώ και τώρα
Ηράκλειο: Οριστικό "ναυάγιο" στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας – Ξεσπούν οι γονείς
Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι