Αγία Μονή Βιάννου: Νέα διακονία και νέο όνομα για τον ηγούμενο

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Στην Αγία Μονή Βιάννουτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) ο Εσπερινός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα και των ιερέων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της σεμνής τελετής πραγματοποιήθηκε και η αναγόρευση του ηγουμένου της Μονής, πατέρα Ζαχαρία, σε πνευματικό.

Μετά την αναγόρευσή του, ο ηγούμενος θα φέρει πλέον και το όνομα Νέστορας, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια τη Μονή και την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τη συμμετοχή των κληρικών της Βιάννου και πιστών που βρέθηκαν στην Αγία Μονή.

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