Τα προβλήματα της Ιεράπετρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, λένε οι αγρότες και ζητούν λύσεις εδώ και τώρα

Με επίκεντρο τις καθυστερήσεις στο έργο του προσαγωγού της διώρυγας του Φράγματος Μπραμιανών, τις εισφορές ΕΦΚΑ και τους εργάτες γης αλλά και το Μεταφορικό Ισοδύναμο, πραγματοποιήθηκε χθες 9/9, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, όπου αποφασίστηκε η ανάληψη δράσης ώστε όλα τα θέματα που ταλανίζουν τους αγρότες να επιλυθούν.

Οπως τονίστηκε, τα προβλήματα της Ιεράπετρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι υποσχέσεις δεν αρκούν. Απαιτούμε λύσεις, δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση υλοποίηση.

Στη Συνέλευση συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα:

1. Καθυστερήσεις στο έργο του προσαγωγού της διώρυγας του φράγματος Μπραμιανών

Πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αποτέλεσε η απαράδεκτη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου του προσαγωγού της διώρυγας του φράγματος Μπραμιανών. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο παραμένουν οφειλές προς τον εργολάβο, με αποτέλεσμα ένα κρίσιμο έργο για την περιοχή να παραμένει ουσιαστικά σε εκκρεμότητα.

Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις και δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ομηρία ολόκληρη η περιοχή της Ιεράπετρας και να δημιουργείται σοβαρή αβεβαιότητα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ενεργοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της περιοχής και τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών και κοινωνικών κλάδων, ως μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου:

- να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία πληρωμής των οφειλομένων προς τον εργολάβο,



- να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση το έργο,



- να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί άλλο η κοροϊδία και η αδράνεια σε ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή.**

2. Εισφορές ΕΦΚΑ και εργάτες γης



Δεύτερο θέμα αποτέλεσε το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις εισφορές ΕΦΚΑ που αφορούν τους εργάτες γης, καθώς και τα εμπόδια που δημιουργούνται στη διαδικασία νομιμοποίησης εργατών που βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Η σημερινή κατάσταση είναι παράλογη και δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο στους παραγωγούς όσο και στους ίδιους τους εργαζόμενους. Μια διαδικασία που θα έπρεπε να οδηγεί στη **νόμιμη εργασία και στην ομαλή ένταξη των εργατών γης** στην ελληνική πραγματικότητα, στην πράξη δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια νέα γενιά ανθρώπων που, ενώ βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα, θα βρεθούν χωρίς νόμιμο καθεστώς.

Η πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι ο αγροτικός τομέας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εργατικό δυναμικό και ότι απαιτούνται άμεσες, απλές και εφαρμόσιμες λύσεις, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και παράλογες διαδικασίες.

3. Μεταφορικό Ισοδύναμο Κρήτης



Στη συνέχεια συζητήθηκε το ζήτημα του **Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη**.

Μετά από καθυστερήσεις δύο και πλέον ετών, ξεκίνησε επιτέλους η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για την Κρήτη είναι εξαιρετικά περιορισμένος, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός δικαιούχων να κινδυνεύει να μείνει εκτός του μέτρου και να μην λάβει μια ενίσχυση που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα του νησιού. Από 25 εκ ευρώ που προοριζόταν για την Κρήτη το 2022 , ο προϋπολογισμός μειώθηκε μόλις στα 8 εκ ευρώ για το 2023.

Ζητούμε την ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού, ώστε κανένας δικαιούχος να μη στερηθεί το Μεταφορικό Ισοδύναμο εξαιτίας ανεπαρκών διαθέσιμων πόρων.

4. Προκήρυξη εκλογών Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας



Τέλος, η Γενική Συνέλευση συζήτησε το θέμα της **προκήρυξης των εκλογών του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας όπου με ομόφωνη απόφαση, η Γ.Σ. έδωσε παράταση ολίγων μηνών στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου όλες οι απαραίτητες.

Τα προβλήματα της Ιεράπετρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι υποσχέσεις δεν αρκούν. Απαιτούμε λύσεις, δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση υλοποίηση.

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