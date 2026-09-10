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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές

ντόναλντ τραμπ
clock 09:42 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Τετάρτη την καταβολή «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ αν η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης στην ιστορία κομματικής συνδιάσκεψης των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει ένα οικονομικό «μέρισμα» ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στις κάλπες του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή «μέρισμα Τραμπ» και διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στο Ντάλας, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην κλιμάκωση με το Ιράν και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν την εγκατάσταση που είναι γνωστή ως «Όρος Κολάνγκ» ή «Pickaxe Mountain».

Πρόκειται για μια υπό κατασκευή ιρανική πυρηνική εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται βαθιά μέσα σε βουνό, στη νότια πλευρά του συγκροτήματος εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

«Μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα χτύπημα και εκεί, επειδή κάποιος είπε ότι υπήρχε μικρή δραστηριότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο Pickaxe. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει έξυπνα παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο, παρά το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει τις εργασίες εκσκαφής στην περιοχή. Το τι ακριβώς έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του βουνού παραμένει άγνωστο, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.

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