ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Τετάρτη την καταβολή «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ αν η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης στην ιστορία κομματικής συνδιάσκεψης των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει ένα οικονομικό «μέρισμα» ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στις κάλπες του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή «μέρισμα Τραμπ» και διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μπορώ να σας δώσω αυτή την υπόσχεση. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ, λόγω της τεράστιας δύναμης και επιτυχίας μας στην οικονομία, θα εκδώσω ένα μέρισμα για κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε.

.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 https://t.co/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στο Ντάλας, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην κλιμάκωση με το Ιράν και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν την εγκατάσταση που είναι γνωστή ως «Όρος Κολάνγκ» ή «Pickaxe Mountain».

Πρόκειται για μια υπό κατασκευή ιρανική πυρηνική εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται βαθιά μέσα σε βουνό, στη νότια πλευρά του συγκροτήματος εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

«Μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα χτύπημα και εκεί, επειδή κάποιος είπε ότι υπήρχε μικρή δραστηριότητα στην περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

NOW - Trump, at GOP midterm convention: "We noticed there's a little activity at Pickaxe [Mountain]. I would advise Iran not to get cute. Because we will have to hit them very hard, we have no choice." https://t.co/BFvWXprOGc — Disclose.tv (@disclosetv) September 10, 2026

Και πρόσθεσε: «Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα στο Pickaxe. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει έξυπνα παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο, παρά το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει τις εργασίες εκσκαφής στην περιοχή. Το τι ακριβώς έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του βουνού παραμένει άγνωστο, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.

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