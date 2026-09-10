Κρήτη: Τους έπιασαν πάνω στην αγοραπωλησία των ναρκωτικών

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Στη σύλληψη ενός 19χρονου, μιας 21χρονης και ενός 26χφονου, προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου,μετά από έρευνα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον 19χρονο να παραδίδει ναρκωτικά σε έναν 27χρονο και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη η 21χρονη, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κοκαΐνης, συσκευασμένης σε φιξάκια, καθώς και 344 γραμμάρια κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν περισσότερα από 3.500 ευρώ σε μετρητά, μία ζυγαριά ακριβείας και μία μοτοσικλέτα.

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