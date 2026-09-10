Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία – Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ

Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και μαζί με τον ενθουσιασμό επανένωσης με φίλους και συμμαθητές έρχεται και η καθημερινότητα με πρόγραμμα, πιο αυστηρό σε σχέση με τις καλοκαιρινές συνήθειες.

Σε πρόγραμμα μπαίνει η διατροφή παιδιών και εφήβων, με τα σχολικά κυλικεία να ανοίγουν έχοντας στα ράφια τους υγιεινές επιλογές σνακ και ατομικών γευμάτων.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, που πλέον έχει γίνει «μάστιγα» και τα Ελληνόπουλα έχουν εμφανώς μεγαλύτερο πρόβλημα με το βάρος τους συγκριτικά με τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες στα σχολικά κυλικεία.

Η νέα υγειονομική διάταξη που διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις αναδιαμορφώνει πλήρως τα προϊόντα που πρέπει να πωλούν τα σχολικά κυλικεία, προχωρώντας σε καθοριστικές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη διάταξη του 2013.

Κομβική αλλαγή είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα.

Μελέτες στις οποίες βασίστηκε η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, δείχνουν ότι τα αλλαντικά διαθέτουν καρκινογόνα συστατικά. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας βάζει «φρένο» σε αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και λέει μεγάλο «όχι» σε επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή πατατάκια, μπισκότα, ποπ κορν, παγωτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον δεν επιτρέπεται ούτε η σοκολάτα υγείας.

Αναλυτικότερα, με βάση το ΦΕΚ που έχει εκδοθεί, ο πίνακας προδιαγραφών των προϊόντων που επιτρέπονται στα σχολικά κυλικεία για πρώτη φορά αποτελείται από δύο τμήματα: (α) απλά τρόφιμα και (β) σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού (light lunch) για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο.

Από αυτό το Σεπτέμβριο εισάγονται στα σχολικά κυλικεία νέα προϊόντα όπως: λαχανικά εποχής (π.χ. καρότο, αγγούρι, τοματίνια) καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών (π.χ ρυζογκοφρέτες, καλαμπογκοφρέτες) σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα (αμυγδάλου, βρώμης, σόγιας κλπ). Σε όλες τις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων τροφίμων καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος μερίδας, όπως και η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Εισάγονται, επίσης, ζυμωμένα γαλακτοκομικά όπως είναι το κεφίρ ή τυποποιημένα επιδόρπια γιαουρτιού που μπορούν να περιέχουν κομμάτια φρούτων, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, σε ατομική συσκευασία έως 180 gr. Ενδεικτικά, το 2013 επιτρεπόταν μόνο σκέτο γιαούρτι.

Κλειδί οι έλεγχοι

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, μετά την έκδοση του ΦΕΚ το καλοκαίρι, αναμένεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου που να αναφέρει την επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από τις επιλογές που δίνονται στα κυλικεία για ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών όσο και των γονέων. Οι ιδιοκτήτες των κυλικείων, πάντως, είναι ενήμεροι για τις νέες προδιαγραφές στα τρόφιμα. Μάλιστα, έχει προηγηθεί συνάντηση με την Επιτροπή Διατροφής. Επομένως, αναμένεται πως θα έχουν ενημερωμένους τους καταλόγους τους και τα ράφια γεμάτα με υγιεινές επιλογές.

Κλειδί, βέβαια, είναι η εφαρμογή των νέων κανόνων μέσα από ελέγχους. Αξίζει να τονιστεί, για παράδειγμα, ότι επεξεργασμένα τρόφιμα, γλυκά, κ.ό.κ απαγορεύονταν και μέχρι πρότινος με βάση την υγειονομική διάταξη του 2013. Ωστόσο, πωλούνταν κατά κόρον στα σχολικά κυλικεία, με τους ελέγχους να είχαν ατονήσει. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες διατροφικές συστάσεις θα υιοθετηθούν και οι επαγγελματίες των κυλικείων δεν θα πουλάνε απαγορευμένα τρόφιμα, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής έχει ζητήσει να πραγματοποιούνται έλεγχοι πολλές φορές μέσα στον χρόνο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος τα ντελίβερι

Ένα μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν η κυβέρνηση σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων είναι τα ντελίβερι που παραγγέλνουν τα παιδιά, με το φαινόμενο να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, απηύθυνε πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς να έχουν το νου τους, τονίζοντας ότι «οι υπεύθυνοι για τη διατροφή των παιδιών είμαστε οι ενήλικες». Όπως προκύπτει από πληροφορίες, αναζητάται λύση από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους δήμους (το πεζοδρόμιο που παρκάρει το ντελίβερι ανήκει στον δήμο) ώστε να απαγορευτεί το ντελίβερι έξω από τα σχολεία.

«Κάθε μέρα που ένα παιδί καταναλώνει τρανς λιπαρά, ουσιαστικά χτίζει νοσηρότητα νωρίτερα», σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Υπογράμμισε, πάντως, ότι από το 2008 έως το 2025, η Eurostat καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην παχυσαρκία στη χώρα μας, συγκριτικά με τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δείχνει την αξία της πρόληψης.

πηγή: ygeiamou.gr

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