Μπανανί νύχια με πέρλα - Η νέα τάση!

Ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο υπάρχει εκείνη η «άβολη» μεταβατική περίοδος όπου δεν είμαστε ακόμη έτοιμες να αποχωριστούμε τα φωτεινά μανικιούρ, αλλά ταυτόχρονα αρχίζουμε να λαχταράμε την πιο σοφιστικέ παλέτα του φθινοπώρου.

Τα μπανανί νύχια με πέρλα είναι ιδανικά για αυτή ακριβώς την περίοδο: μια απαλή, κρεμώδης κίτρινη βάση που κρατά τη φρεσκάδα του καλοκαιριού, αλλά αποκτά πιο elegant χαρακτήρα χάρη στη διακριτική περλέ λάμψη. Φωτεινά χωρίς να είναι neon και ιδιαίτερα χωρίς να γίνονται υπερβολικά, είναι το μανικιούρ που ταιριάζει ιδανικά στις πρώτες μέρες του φθινοπώρου.

Η τάση κινείται στη λογική του soft colour, αφήνοντας πίσω τα έντονα κίτρινα το καλοκαιριού και προτιμώντας αποχρώσεις που θυμίζουν βανίλια, ώριμη μπανάνα ή βούτυρο. Η τελική πινελιά δίνεται με μία chrome powder που χαρίζει στο μανικιούρ μια διακριτική -σχεδόν μεταλλική- λάμψη. Έτσι, ανάλογα με τον φωτισμό, το χρώμα μπορεί να δείχνει περισσότερο γαλακτώδες, κίτρινο ή ελαφρώς χρυσαφένιο, γεγονός που το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον.







Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να επιλέξεις ένα ημιδιαφανές banana yellow για ένα barely-there αποτέλεσμα ή να προτιμήσεις μια πιο οπάκ κρεμώδη βάση αν θέλεις το χρώμα να πρωταγωνιστεί. Ταιριάζει υπέροχα τόσο σε κοντά, clean-cut νύχια όσο και σε πιο μακριά νύχια με αμυγδαλωτό σχήμα, ενώ -αν και δεν είναι απαραίτητο- μπορεί να συνδυαστεί και με nail art. Σε κάθε περίπτωση, ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα glossy top coat για ακόμα πιο λαμπερό φινίρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια.

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