Γεωργιάδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική – Ξεκίνησε έλεγχος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έλεγχος για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης.

Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

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